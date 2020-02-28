Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Дубае

28.02.2020, 17:40, Новости дня

Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час 23 минуты обыграл представителя Великобритании Дэниела Эванса – 6:2, 6:3.

Циципас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, а у Эванса, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, один эйс и одна двойная ошибка.

Таким образом, Циципас вышел в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, №1) – Гаэль Монфис (Франция, №9).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / В Австралии в реку заплыла огромная акула

09.01 / Изучена польза употребления грибов

06.01 / Бекешкина: Прогнозирую, что, возможно, следующая встреча в нормандском формате тоже закончится ничем

07.02 / В Израиле ответили на обвинения Минобороны РФ об угрозе для пассажирского самолета

22.01 / «Идите нах…й». Навальный показал нового министра культуры РФ с нецензурной надписью на футболке

08.02 / Центральный аппарат, семь терруправлений и институт судмедэкспертизы. Зеленский утвердил структуру ГБР

24.01 / Лукашенко рассказал о конфликте с Россией из-за нефти

09.01 / Атамбаев ушел с судебного заседания в знак протеста

17.02 / Бундесбанк спрогнозировал слабый рост экономики Германии в начале 2020 года

26.02 / Хосни Мубарак обрел покой: Раиса проводили в последний путь с воинскими почестями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика