В DARPA challenge роботы автономно перемещаются под землей

28.02.2020, 17:34, Новости дня

Накануне завершился второй этап в DARPA challenge, который задуман как серия тестов для роботов, способных самостоятельно ориентироваться в подземном пространстве без человека и сигналов GPS. Пока что лидирует команды ученых из NASA, ведь подобные автономные системы пригодятся не только военным и спасателям, но и для исследования новых миров, сообщает портал Techxplore.com.

Финансируемый DARPA (американским агентством по разработке передовых технологий для применения в военной сфере) проект испытания автономных роботов завершил свой второй из четырех этапов, который состоял из нескольких отдельных соревнований. Основным испытанием для роботов стал поиск 20 предметов в неизвестной обстановке, а также составление цифровой карты местности В качестве одного из полигонов была использована недостроенная электростанция в Эльме, штат Вашингтон со множеством подземных тоннелей и помещений. Роботы должны были найти, к примеру, теплый манекен, имитирующий выжившего в катастрофе человека, или смартфон с работающим Wi-Fi. За каждую находку робот получал 1 балл.

В итоге победила команда из лаборатории реактивного движения НАСА (JPL NASA), набравшая 16 очков из 20 возможных, которая для тестов подготовила сразу 12 роботов, сменяющих и дополняющих друг друга в зависимости от окружающей обстановки – на колесах, на гусеницах, летающих. На втором месте оказался робот ученых из университета Карнеги-Меллон, набравший 11 баллов. Участвовали и другие роботизированные автономные системы, в том числе от компании Boston Dynamics, которые просто фантастически показали себя в передвижении по лестнице.

Конечной целью DARPA challenge яволяется получение роботов, способных не просто ориентироваться в незнакомом месте без использования сигналов навигации GPS, но и обладающих достаточными способностями, чтобы самостоятельно принимать решения.