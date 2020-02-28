Рособрнадзор приостановил лицензию Московского гуманитарного института

28.02.2020, 17:30, Новости дня

Рособрнадзор провел проверки в Московском гуманитарном институте, по результатам которых учебное заведение временно лишено права на осуществление образовательной деятельности.

«Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: АНО ВО «Московский гуманитарный институт», – сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято Рособрнадзором «по результатам проведенных проверок».

Подчеркивается, что в случае аннулирования лицензии образовательное учреждение обязано приостановить свою деятельность. Ограничения распространяются на все структурные подразделения и филиалы учреждения.

В Рособрнадзоре отметили, что при приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие вузы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

Ранее в Рособрнадзор сообщили о намерении с этого года использовать технологию распознавания лиц во время проведения единого госэкзамена. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / На лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались семь россиянин

15.02 / Коронавирус: Китай «видит свет в конце тоннеля»

04.02 / Кошель: Негатива в сокращении числа нардепов больше, чем позитива

05.02 / Состояние Илона Маска выросло на 3,8 млрд долларов за сутки

03.02 / B разгар модернизации «Леопардов» бундесвер останется почти без танков

19.02 / Беременная вторым ребенком Джамала показала архивные снимки с голым животом

27.12 / Участник штурма дворца Амина в 1979 году рассказал о героизме советского спецназа

17.02 / Al Arabiya — искусство со свалки — деревенская бабушка собирает из мусора уникальную мозаику

17.02 / В Госдуме назвали Польшу «лающей на Россию моськой»

14.01 / Джонсон предложил заменить иранское ядерное соглашение на «сделку Трампа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика