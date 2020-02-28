Клишас обвинил The Washington Post в написании провокационной статьи

28.02.2020, 17:30, Новости дня

Газета The Washington Post использовала вырванные из контекста цитаты для написания провокационной статьи о поправках в Конституцию, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор категорически не согласен с мнением журналистов, которые использовали в своем материале его цитаты на тему поправок в Конституцию России, передает РИА «Новости».

«Я дал большое, полномасштабное интервью, рассчитывая на то, что все оно будет использовано полностью и западные журналисты получат максимальные разъяснения по поводу работы рабочей группы, а в результате в провокационной статье газеты были использованы лишь несколько моих цитат, вырванных из контекста», – сообщил Клишас.

Накануне газета The Washington Post выпустила статью, посвященную обсуждаемым поправкам в российскую Конституцию. В материале автор сообщил о «безумном» переписывании Основного закона.

Ранее было определено время и дата голосования по Конституции. Кроме того, день голосования было решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.