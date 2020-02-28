Турция призвала мировые державы установить в Сирии запрещенную для полетов зону

28.02.2020, 17:28, Новости дня

Турция в пятницу призвала мировое сообщество ввести в Сирии запрещенную для полетов зону с целью защиты сотен тысяч мирных жителей от авианалетов правительственных сил на регион Идлиб.

Фахреттин Алтун, директор по коммуникациям администрации президента Турции, написал в Твиттере, что Россия и Иран, поддерживающие сирийского президента Башара Асада «потеряют весь свой авторитет, если не сдержат обязательство по снижению насилия и военных действий в Идлибе».

«Миллионы гражданских лиц подвергаются воздушным бомбардировкам уже в течение месяцев. Инфраструктура, в том числе школы и больницы, систематически становятся мишенями для режима. Геноцид медленно разворачивается у нас на глазах. Те, у кого есть сознание и достоинство, должны сказать свое слово», — заявил Алтун.

Сирийский режим «проводит демографическую и этническую чистки в этом регионе. Мы не можем трактовать это иначе!» — добавил представитель Анкары.

Между тем, послы от стран НАТО собрались на экстренные переговоры по просьбе Турции, входящей в состав альянса.

Министр обороны Марк Эспер, как сообщили в Пентагоне, поговорил со своим турецким коллегой в четверг, обсудив события в Идлибе и в Ливии.

«Мы изучаем способы, с помощью которых США могут работать вместе с Турцией и мировым сообществом», — заявили в Пентагоне.

В четверг 33 турецких солдата погибли, еще 32 получили ранения в результате авиационной бомбардировки Идлиба сирийскими правительственными силами, которые действуют при поддержке России.

Дипломатические переговоры между Турцией и Россией, проходившие в Анкаре по поводу разрешения кризиса в Идлибе, в четверг зашли в тупик.

«Поиск компромисса между Россией и Турцией представляется сложным», — сказал в интервью онлайн-каналу Medyascope Айдин Сельчен, бывший высокопоставленный турецкий дипломат.

«Для нахождения этого компромисса существует узкое окно возможностей. Но Эрдогану сложно, если не невозможно, дать задний ход и вывести [военных] из половины, если не больше, этого очага сопротивления в Идлибе. Это действительно тревожный момент, потому что любая небольшая ошибка может вылиться в полномасштабную войну между Сирией и Турцией», — считает Сельчен.

Москва отвергла призыв Эрдогана провести 5 марта в Турции четырехсторонний саммит с Россией, Францией и Германией. Кремль, как сообщается, предлагает альтернативную встречу с участием России, Ирана и Турции.

Однако вне зависимости от формата любых международных встреч по Идлибу, аналитики считают, что между Москвой и Анкарой мало общего по данному вопросу.