Московская площадка отменила аренду зала для конференции по правам человека. Им рекомендовали не работать с «опасными людьми»

28.02.2020, 17:15, Новости дня

В Москве арт-пространство «Агломерат» отменило аренду зала для конференции по правам человека «Правокон», организованной Либертарианской партией. Об этом рассказал в Twitter либертарианец Михаил Светов.

По словам политика, аренду отменили за полтора дня до мероприятия. «У нас сорвалась площадка на «Правокон». «Агломерат» наплевал на договор и уплаченные деньги и отказывается проводить мероприятие. Говорят, им рекомендовали не работать с «опасными людьми»», — рассказал Светов.

По его словам, сейчас идут поиски новой площадки для конференции, запланированной на 1 марта.

«Правокон» — открытая конференция по правам человека в России. Как говорится на сайте мероприятия, в нем примут участвие политолог Екатерина Шульман, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, глава «Агоры» Павел Чиков, адвокат Мария Эйсмонт, журналист Павел Никулин и другие.



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