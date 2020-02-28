В Москве задержали банду преступников во главе с киноактером

28.02.2020, 17:15, Новости дня

В Москве полиция задержала преступников, похищавших сбережения и недвижимость умерших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным полиции, главарь банды — бывший актер, снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет. Его имя не раскрывается.

Следствие полагает, что подозреваемые перевыпускали SIM-карты, заходили в банковские онлайн-приложения под видом клиентов и присваивали деньги. «Только с одного счета, связанного с номером телефона, через мобильный банкинг было похищено около 2 млн рублей», — рассказала Волк.

По ее словам, преступники разработали еще одну схему незаконного обогащения, суть которой заключалась в присвоении недвижимости состоятельных граждан, не имевших наследников. «Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца московской квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники группы оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета, выдавая себя за наследников», — пояснила Волк.

Точное количество квартир и размер присвоенных аферистами денежных средств устанавливается.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Предполагаемый организатор группы в момент задержания заблокировал входную дверь квартиры и попытался уничтожить улики. «Тем не менее, в квартире обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта, которые приобщены к материалам уголовного дела», — сказала Волк.

Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



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