Наука: Изменённый вирус герпеса помог вылечить рак кожи

28.02.2020, 17:12, Разное

Иногда в борьбе с раком учёные используют самые неожиданные инструменты. Крупная международная команда медиков из 64 центров обнаружила, что генетически модифицированный штамм вируса герпеса может использоваться для лечения неоперабельных форм рака кожи — меланомы.

Метастазирующая меланома

Генно-модифицированный герпес, созданный в лаборатории, безвреден для здоровых клеток. Однако при введении в раковую опухоль он начинает высвобождать вещества, способные уничтожить раковые клетки. О результатах исследования команда рассказала в статье, опубликованной в издании Journal of Clinical Oncology.

Испытания методики на 436 добровольцах из разных стран мира стали крупнейшим рандомизированным исследованием противораковых свойств вирусов за всю историю медицины, подчёркивают авторы работы. Они уверены, что новая методика, получившая название T-Vec станет прекрасным дополнением к иммунотерапии, уже широко использующейся в США и Европе.

"В медицине многие критически относятся к идее использования вирусов против рака, поскольку инфекционные агенты могут начать двустороннюю атаку: уничтожая раковые клетки они также обратят на себя внимание иммунной системы, действия которой могут быть губительны для организма. Поэтому мы генетически модифицировали вирус герпеса так, чтобы он не затрагивал здоровые клетки вообще", — рассказывает ведущий автор исследования Кевин Харрингтон (Kevin Harrington) из Института исследований рака в Лондоне.

Главным достижением только что завершившихся клинических испытаний на добровольцах исследователи считают тот факт, что впервые было доказано, что T-Vec способна повлиять на общую выживаемость. Предыдущие работы в этой области демонстрировали положительный эффект лишь на примере нескольких человек.

"Следующим шагом будет понять, почему некоторые пациенты положительно реагируют на нашу терапию. Это знание позволит улучшить полезные свойства обезвреженного вируса", — говорит соавтор исследования доктор Хейли Френд (Hayley Frend), также из Института исследований рака в Лондоне.

В ближайшее время учёные надеются определить, как именно реагирует организм на присутствие препарата T-Vec, и как он извлекает из этого выгоду. Также будет изучена сочетаемость методики с уже использующимися в клинической практике препаратами от рака и её действенность в лечении других форм онкологических заболеваний, не только меланомы.

Напомним, что меланома является шестым самым распространённым видом рака и убивает десятки тысяч людей ежегодно. В летний период важно помнить, что чрезмерное воздействие ультрафиолета на кожу может повысить риск развития этой формы рака (необходимо использовать защитные средства, такие как кремы, шляпы и солнечные очки). Кроме того, специалисты рекомендуют всем без исключения раз в год проводить у дерматолога анализ родинок на предмет злокачественных изменений.