Энрике Иглесиас рассекретил имя их с Анной Курниковой третьего ребенка

28.02.2020, 17:04, Разное

Догадки журналистов и поклонников Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой, недавно снова ставших родителями, насчет имени их новорожденной дочери не подтвердились. Пара назвала малышку Машей — именно так, а не полным именем Марией. Об этом певец лично рассказал в интервью изданию «Лента.ру» в преддверии своих концертов в России:

Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам,

— сказал Энрике корреспонденту. Также он признался, что они с Анной хотели еще детей, но не планировали этого специально:

После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив.

К слову, общественность до последнего думала, что девочке дали имя Саншайн. Такой вывод можно было сделать из подписи под первыми ее кадрами, опубликованными накануне Дня святого Валентина в Instagram:

Моя Саншайн 30.01.2020 (My Sunshine 01.30.2020),

— написали тогда оба родителя в Instagram.

Напомним, СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой лишь в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами — компанию им составил только любимый пес Макс, а близнецы — годовалые Люси и Николас — остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так совпало, что публикация кадров в журнале совпала с датой рождения девочки — она появилась на свет 30 января.

Русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями — у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях — за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.