Учёные: От размера бокала зависит количество выпитого вина

28.02.2020, 16:58, Разное

Учёные провели исследование и установили, что от размера бокала зависит количество выпитого вина. Посетители ресторанов употребляют больше алкогольного напитка, если его разливают в более объёмную тару.
Сотрудники Кембриджского университета в новом исследовании постарались узнать, влияет ли размер бокала на количество выпитого вина. Для этого они изучили динамику потребления спиртных напитков в ресторанах, используя тару разной вместимости. Стандартной посудой для этого продукта учёные считают 300-граммовый бокал, и в дальнейшем они отталкивались именно от этой величины. В ходе опыта выяснилось, если заменить изделие менее вместительным, например, 270-граммовым, то посетитель ресторана выпивает почти на 10% меньше. Если же размер увеличивали на 70 грамм, то человек употреблял на 7% больше спиртного. Дальнейшая подмена посуды продемонстрировала пропорциональный рост употребления вина. Кроме того, научные работники изучили материалы своих коллег и сравнили результаты их исследований, проведённых в период с 2015 по 2018 год. Это позволило убедиться в эффективности разработанного способа, позволяющего снизить количество употребляемого спиртного в Великобритании.

Речь идёт о рекомендации заменить в барах и ресторанах посуду на тару, имеющую меньший объём. Данная мера должна оказать положительное влияние на общее здоровье нации и сократить количество употребляемых алкогольных напитков, что впоследствии выразится в виде сокращения числа жалоб на ухудшившееся здоровье. В министерстве здравоохранении Соединённого Королевства уже изучили исследование и дали ему высокую оценку, считая эту работу действенной в комплексе изменения алкогольной политики в стране.



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