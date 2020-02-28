Татьяна Васильева сравнила первый брак с «бездарной пьесой»

28.02.2020, 16:58, Разное

Российская актриса Татьяна Васильева заявила, что из-за разочарования в муже Анатолии Васильеве и брака, похожего на «бездарную пьесу», она решилась на развод. Об этом знаменитая артистка пояснила на телеканале «Россия-1» в передаче «Судьба человека».

Брак со звездой телесериала «Сваты» Анатолием Васильевым у актрисы продлился десять лет, за это время она родила сына Филиппа (в 1978 году). Однако постепенно, по словам Татьяны Васильевой, все стало напоминать ей «бездарную пьесу». Однажды оактриса пришла к мужу и сказала об измене. Несмотря на то, что ее супруг тоже был неверен ей, он не смог выдержать такого удара, потому они подали на развод.

Следующим мужем актрисы стал Григорий Мартиросян, с ним она и изменила Анатолию Васильеву. Артистка отметила, всем ее мужчинам необходимо было, чтобы она стала своеобразным «администратором» и поклонялась им. Однако актриса делать это всегда отказывалась из-за отсутствия желания и собственных устремлений. По этой причине брак с Григорием Мартиросяном аналогичным образом распался.