Энтузиасты сравнили скорость загрузки приложений на Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max

28.02.2020, 16:58, Разное

Недавно вышел смартфон Xiaomi Mi 10 Pro. Потенциальный покупатель решил сопоставить его с iPhone 11 Pro Max по скорости запуска мобильных приложений.
На сегодняшний день в Китае новинку от Xiaomi продают за 715 долларов. Недавнее сравнение энтузиаста помогает узнать неравнодушным к мобильной технике потребителям, есть ли шансы у Mi 10 Pro перегнать по скорости смартфон корпорации Apple. По стоимости эти устройства нельзя назвать совместимыми, но iPhone 11 работает на аналогичной платформе с технологическим «собратом».

Судя по опубликованному в YouTube ролику, можно сделать вывод, что приложения грузятся почти за одинаковый период времени, разница присутствует только лишь в анимациях, по причине чего гаджет «яблочной» фирмы был менее быстрым и более плавным. Отличие заметно в определенных программах, и там выигрывает то один, то другой участник испытания. В рендеринге видео iPhone 11 Pro Max справился с поставленным заданием за 13 секунд, а новый аппарат Xiaomi — за 81 секунду. Радует разработка купертиновцев и в запуске игр.

Победителем признали Mi 10 Pro, но победа условная в этом случае. В большей части разница минимальная, к тому же iPhone 11 показал более положительные результате при рендеринге. В целом, эти смартфоны очень схожи по скорости работы.



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