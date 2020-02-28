Экс-участницу «Дом-2» Ксению Кижаеву избили в Московской области

28.02.2020, 16:58, Разное

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ксения Кижаева пожаловалась на избиение со стороны своего сожителя. Правоохранительные органы Московской области в настоящий момент проводят проверку происшествия.
Инцидент случился в квартире подмосковного Звенигорода. В больнице оказалась девушка с синяками на лице, при этом она якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ксения Кижаева рассказала, что увечья нанес ей ее возлюбленный, с которым она проживает под одной крышей. Работники медицинского учреждения передали эти данные стражам правопорядка. От комментариев девушка отказалась, но позже опубликовала в личном Instagram-аккаунте видеоролик, продемонстрировав справку и сообщив, что в лечебнице ей зашили голову.

Ксения Кижаева пришла в «Дом-2» четыре года назад. Тогда девушка сказала, что хочет вступить в новые отношения. В 19-летнем возрасте она являлась одной из наиболее молодых участниц скандальной телестройки. Кижаева пыталась закрутить роман с ведущим Никитой Кузнецовым, но между ними ничего не вышло. За ней ухаживали Олег Бурханов и Глеб Жемчугов, но мать Ксении не одобрила их кандидатуры. В скандальном реалити-проекте Кижаева продержалась только 41 день, после чего приняла решение уйти.



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