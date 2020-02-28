Представители оккупационной власти Ялты встретились с членами мэрии Ниццы

28.02.2020, 16:55, Новости дня

Представители оккупационный властей из крымской Ялты посетили итальянскую Ниццу, где провели встречи с местными властями. Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Представители так называемой «мэрии Ялты» гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов?» – написал дипломат.

Он добавил, что для репутации местной власти такие гости не на пользу.

«Официальная позиция Франции неизменна: Крым – это Украина!» – отметил посол.

Представники т.зв.«мерії Ялти» гастролювали днями в Ніцці, позустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного Карнавалу.Ну який карнавал без маріонеток і блазнів? Втім,репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція * незмінна: Крим-це Україна! pic.twitter.com/0wqKTqjXNk

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) February 27, 2020

Традиционный карнавал в Ницце начался 15 февраля и закончится 29 февраля. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2016 года мэр Ниццы Кристиан Эстрози принимал у себя делегацию «властей» оккупированной РФ Ялты, подписав с нею «письмо о намерениях» и «восстановлении дружеских отношений».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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