«Союзники осудили неизбирательные удары сирийского режима и России». НАТО по просьбе Турции провел экстренное заседание

28.02.2020, 16:55, Новости дня

Послы стран-членов НАТО 28 февраля провели экстренное заседание в Брюсселе, посвященное обострению ситуации в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военные, сообщила пресс-служба Альянса.

Заседание было созвано по просьбе члена НАТО Турции и в соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора, в которой сказано, что «любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности».

«Союзники выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат возле Идлиба. Они также осудили неизбирательные воздушные удары сирийского режима и России, которая его поддерживает, в провинции Идлиб и призвали прекратить наступление, уважать международное право и поддерживать усилия ООН по мирному урегулированию», – сказано в заявлении.

На пресс-конференции после заседания генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что сегодняшняя встреча является признаком солидарности с Турцией.

«Турция – наиболее пострадавший от ужасного конфликта в Сирии союзник НАТО, который подвергается большинству террористических атак и принял миллионы беженцев. НАТО продолжит поддерживать Турцию с помощью ряда мер, в том числе путем усиления ее системы противовоздушной обороны, что поможет Турции противостоять угрозе ракетных ударов из Сирии», – цитирует Столтенберга пресс-служба Альянса.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.