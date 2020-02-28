Крупнейшая экономика Европы замедляется из-за коронавируса

28.02.2020, 16:52, Новости дня

Темпы роста экономики Германии в 2020 году могут оказаться ниже ранее ухудшенных оценок из распространения коронавируса, сообщил глава Центробанка Германии Йенс Вайдман.

Бундесбанк в декабре в 2 раза до 0,6% снизил прогноз роста реального ВВП на 2020 год.

"Экономика Германии выросла в среднем только на полпроцента в 2019 году. Согласно прогнозу Бундесбанка от прошлого декабря (с поправкой на календарь), ВВП должен расти такими же низкими темпами в 2020 году", — отметил Вайдман на пресс-конференции.

По его словам, заключение первого соглашения в торговом конфликте между США и Китаем первоначально предотвратило опасность дальнейшей эскалации. Для экономики положительный фактор также и то, что "жесткий" Brexit был предотвращен. "Однако значительная неопределенность сохраняется. Будущие экономические отношения между Великобританией и ЕС еще не урегулированы, — отметил глава ЦБ Германии. — Геополитическая неопределенность остается высокой".

На Китай сейчас приходится почти пятая часть мировой экономики, а эпидемия коронавируса и усилия по ее сдерживанию существенно влияют на экономику Китая. Это должно ухудшить экономические показатели Китая в первом квартале, а также оказать заметное влияние на глобальный рост.

Это сокращает спрос на товары и услуги, сокращает поток туристов, уже нарушаются глобальные производственно-сбытовые цепочки прерываются. "В краткосрочной перспективе распространение коронирусного вируса также создает дополнительный риск для экономики Германии", — подчеркнул Вайдман.



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