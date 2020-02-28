Испугалась, что не справится: установлена личность матери, бросившей младенца в туалете

28.02.2020, 16:52, Новости дня

Личность женщины, которая сегодня бросила младенца в перинатальном центре Братска. установлена. Следователи уже опросили ее и отпустили, сообщили в областном Следственном комитете.

"Вести Иркутск" напоминают, братчанка оставила в туалете женской консультации новорождённую девочку сегодня утром. Малышку обнаружила сотрудница медучреждения. Врачи подтвердили, что ребенок появился на свет за несколько часов до обнаружения в женской комнате. Известно,что бросила новорожденную 43-летняя женщина, у которой уже есть пятеро детей. С последней беременностью она не вставала на учет. Как позже пояснила следователям — ребенка бросила из-за того,что не сможет оформить документы, и в дальнейшем не спрасится с воспитанием. Однако сейчас она планирует забрать девочку.

За оставление ребенка в опасности матери может грозить штраф. Пока малышка находится в городской больнице. Замглавного врача по медчасти перинатального центра Братска Наталья Кравцова заверила: "Никаких следов повреждения у ребенка не обнаружено. Просто свеженький, новорождённый ребеночек. Причинить какую-то травму мама, конечно, не пыталась".

 

Текст:

ГТРК "Иркутск"



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