Папа Римский отменил аудиенции из-за плохого самочувствия

28.02.2020, 16:52, Новости дня

Папа Римский отменил все аудиенции. Ранее понтифик из-за недомогания не принял участие в литургии в базилике Сан-Джованни в Риме.

Как передает ТАСС, аккредитованные журналисты в Ватикане не получили обычный график аудиенций Франциска. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни не уточнил, в связи с чем связана отмена.

"Папа Франциск отслужил утром мессу и, как обычно, приветствовал всех присутствующих, но решил отменить аудиенции на сегодня, – сказал Бруни 28 февраля. – Он проводит рабочие встречи, как запланировано, в своих апартаментах".

В Ватикане не ответили на вопрос о том, какие меры предпринимаются, чтобы обезопасить понтифика от коронавируса.

Италия стала очагом вспышки коронавируса COVID-19 в Европе. Спровоцированное вирусом заболевание унесло жизни 12 итальянцев, порядка 400 человек – в числе зараженных. Во всем мире коронавирусом заразились 83 с лишним тысячи человек.

 



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