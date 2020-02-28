Трутнев: власти создадут госкорпорацию «Росшельф»

28.02.2020, 16:52, Новости дня

Правительство не имеет принципиальных замечаний по созданию госкорпорации "Росшельф", которая призвана координировать работу новых проектов на российском шельфе Арктики и Дальнего Востока.

В правительстве прошло совещание по "Росшельфу", никаких принципиальных замечаний по изменению законодательства о шельфе, по созданию компании "Росшельф" не высказано, отметил Трутнев, сообщает "Интерфакс".

"Было несколько моментов, которые нужно было донести, уточнить, зачем эта структура, какую роль она будет играть. Мы это сделали, коллеги нас услышали", — подчеркнул Трутнев.

Власти обсудят ряд редакционных замечаний, "никаких принципиальных возражений у коллег по правительству не возникло", пояснил Трутнев.

Между тем Минприроды и Минэнерго раскритиковали подготовленный Минвостокразвития законопроект о создании госкорпорации "Росшельф". По мнению замминистра энергетики Павла Сорокина, законопроект не раскрывает цели создания, задачи и финансово-экономическую эффективность новой госкорпорации.

Законопроект предусматривает допуск частных инвесторов к шельфовым проектам в Арктике и на Дальнем Востоке, если инвесторы соответствуют установленным требованиям, но при условии вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

По законопроекту, "Росшельф" займется сбором и изучением заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа России, согласованием техпроектов разработки месторождений, проведением переговоров по заключению соглашений о совместной разработке участка и создании консорциума, проведением электронных конкурсов на предоставление участков шельфа.