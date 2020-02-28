Задержана банда аферистов, которой руководил бывший актер

28.02.2020, 16:41, Новости дня

В Москве задержана банда аферистов, которую возглавлял бывший актер, злоумышленники крали квартиры и деньги умерших жителей столицы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Группировкой руководил бывший актер, «снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет», отметила Волк, передает РИА «Новости».

Имя актера не называется, фильмы, в которых он играл, тоже.

Актер, по версии правоохранителей, придумал похищать недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных москвичей, главным условием для выбора жертвы было отсутствие наследников.

«Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета», – сказала Волк.

После этого аферисты с помощью базы данных абонентов одного из мобильных операторов повторно выпускали сим-карты, под видом клиентов заходили в онлайн-приложения и переводили деньги оттуда на свои счета.

У предполагаемого руководителя группы нашли 20 комплектов документов умерших людей, в том числе их паспорта. Сколько именно квартир и денег аферисты похитили, пока нее выяснили до конца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Четверых подозреваемых заключили под стражу, двоих – под подписку о невыезде.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Москве аферисты выманили у советской и российской актрисы Валентины Савельевой около 2 млн рублей.



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