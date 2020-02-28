Пентагон закрыл крупнейшую военную базу США за пределами страны

28.02.2020, 16:41, Новости дня

Пентагон закрыл военную базу Camp Humphreys в Южной Корее из-за коронавируса, это самая крупная американская база за пределами США, пишут СМИ.

Ограничения на Camp Humphreys и других базах ввели по инициативе генерала Роберта Абрамса, который руководит 28,5 тыс. военнослужащих США в Южной Корее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Теперь на базе могут ввести запрет на присутствие на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является необязательным.

Представитель ВС США в этой стране полковник Ли Питерс сообщил, что закрытие базы не снизит ее боеготовность.

«Уровень нашей готовности остается высоким. Мы непрерывно следим за любой провокацией с севера», – сказал Питерс.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий, один сотрудник ВС США и член семьи одного из сотрудников заразились коронавирусом. Из-за этого были отложены совместные командно-штабные учения.

Напомним, РФ решила остановить авиасообщение с Южной Кореей.