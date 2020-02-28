Пентагон закрыл крупнейшую военную базу США за пределами страны

28.02.2020, 16:41, Новости дня

Пентагон закрыл военную базу Camp Humphreys в Южной Корее из-за коронавируса, это самая крупная американская база за пределами США, пишут СМИ.

Ограничения на Camp Humphreys и других базах ввели по инициативе генерала Роберта Абрамса, который руководит 28,5 тыс. военнослужащих США в Южной Корее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Теперь на базе могут ввести запрет на присутствие на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является необязательным.

Представитель ВС США в этой стране полковник Ли Питерс сообщил, что закрытие базы не снизит ее боеготовность.

«Уровень нашей готовности остается высоким. Мы непрерывно следим за любой провокацией с севера», – сказал Питерс.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий, один сотрудник ВС США и член семьи одного из сотрудников заразились коронавирусом. Из-за этого были отложены совместные командно-штабные учения.

Напомним, РФ решила остановить авиасообщение с Южной Кореей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Запуск Национальной платформы примирения и единства переносится из-за ситуации на Донбассе – Сивохо

19.02 / Первые «Панцири» доберутся до Сербии в ближайшее время

17.02 / В Кремле намерены продолжать диалог в Белоруссией, несмотря на «эмоции»

08.02 / Стрелок в Таиланде удерживает 16 заложников

28.01 / Euronews — туроператоры не отправляют россиян в Китай, но и эвакуировать пока не планируют

16.01 / Бывшего вице-премьера Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии по делу о растрате 80 млн рублей

13.02 / Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар

19.02 / Биатлон. Александр Логинов первым из россиян начнет «индивидуалку»

20.02 / Израиль и Палестина отменили взаимные санкции по сельхозпродукции

06.02 / Споры об иммунитете президентской власти продолжаются в судах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика