Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Мексике

28.02.2020, 16:41, Новости дня

В Мексике зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес.

«Сегодня у нас уже есть один подтвержденный случай коронавируса», – сообщил Лопес, передает ТАСС. Он отметил, что состояние пациента – стабильное, больной переносит заболевание в «легкой форме».

Газета «Миленио» отмечает, что речь идет о 35-летнем итальянце, его лечат в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико.

Лопес уточнил, что проверяется состояние всех, с кем заболевший мог вступать в контакт после заражения.

Напомним, в четверг случаи заражения коронавирусом зарегистрировали Нидерландах и Северной Ирландии.



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