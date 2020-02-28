CAS может не успеть отстранить Россию от участия в Олимпиаде

28.02.2020, 16:40, Новости дня

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне может отложить рассмотрение спора между РУСАДА и ВАДА по поводу отстранения российских спортсменов от мирового спорта до окончания летних Олимпийских игр в Токио, информирует The New York Times.

Это связано с потоком запросов от Олимпийского комитета России, ряда заинтересованных организаций и другой переписки.

«Без окончательного вердикта Спортивного арбитражного суда может стать невозможным до токийской Олимпиады официально ввести в действие запрет в отношении РФ вследствие крупнейшего допингового скандала в истории и последующей попытки скрыть его», – цитирует статью «Интерфакс».

«Без резолюции (арбитража, – прим. ВЗГЛЯД) российские чиновники, российская форма и российский флаг могут быть разрешены в Токио, а у Международного олимпийского комитета появится еще одна проблема на играх из-за бесконечного выхода из скандала, которому идет уже пятый год», – отмечает издание.

The New York Times ссылается на спортивного юриста из Великобритании Грегори Иоаннидиса, заявляющего, что «рассмотрение дела по существу может быть отложено ввиду процедурных аспектов». Он отмечает, что окончательное решение может быть принято через четыре месяца после слушаний, что, возможно, отодвинет урегулирование на несколько месяцев.

Ранее глава РУСАДА заявлял, что разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о санкциях ВАДА в отношении российского спорта может привести к ужесточению наказания.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.