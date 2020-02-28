Мнение: Невеликий Китай

28.02.2020, 16:31, Разное

Эти сводки похожи на американский триллер. В Голливуде наверняка уже пишут сценарий и не один.

За сутки на 315 человек выросло число заболевших в Южной Корее, второй по числу зараженных коронавирусом стране после 📸Китая. Страшный вирус шагает по планете, захватывая все новые страны и континенты. Вот уже выявлены первые больные в далеких Бразилии и Новой Зеландии. Обнаружен один инфицированный в Уэльсе. А вот и совсем рядом с Россией, в братской Беларуси, выявили больного студента из Ирана.

Сначала зараженный океанический лайнер, на котором, как в романе Агаты Кристи, держали людей, пока число заболевших не стало расти. Теперь отель на Канарах. Страны одна за другой лихорадочно перекрывают границы и отменяют авиасообщение, запрещают массовые мероприятия. Но остановить распространение заразы эти панические действия не помогают.

Соцсети, мессенджеры переполнены алармистскими сообщениями и невежественными советами о том, как уберечься от вируса. Католические епархии на севере Италии (страна номер три по числу зараженных) приостанавливают массовые мероприятия, чтобы сдержать распространение заболевания. Скандально известный священник из России Дмитрий Смирнов в ответ на это советует живущим в Италии верующим собираться на ночные службы: «А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!»

Правильно! Ударим по коронавирусу постом и молитвой!

Но очевидно, что главную жертву COVID-19 все это уже не спасет. Репутация Китая испорчена, если не навсегда, то надолго. Что там больные! Рынки падают! Бизнесы несут многомиллиардные убытки. А год только начался!

КНР пытается убедить мир, что его вины в распространении заразы нет. Вчера глава спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что хотя «вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае». Возможно, и так. ВОЗ тоже недоумевает по поводу очагов заражения в других странах и причинах инфицирования людей, никак не связанных с Китаем.

Но пока идут поиски «нулевого пациента», приговор, похоже, уже вынесли. Вторая экономика мира? Главная фабрика планеты? Дремучая страна, разносчик заразы! Суп из летучих мышей, жаркое из пауков – вот и вся цивилизация.

Кому на руку компрометация Китая? Да всем – от бодающихся с КНР по пошлинам (и не только) США до России. Еще вчера она воспринималась чуть ли не как младшая сестра богатого китайского брата, а сегодня опять может смотреть свысока.

Хотели поиграть в великую державу? Не выйдет!

Да и не политикам, а простым людям, основным потребителям и хулителям китайских товаров, куда проще верить в байки, типа поедания летучих мышей, утечки вируса из секретной лаборатории в Ухани, испытания нового биологического оружия и мракобесные советы Смирнова о причастии как лучшем лекарстве от любой заразы…

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