Мнение: «Борьба с дезинформацией Кремля»

28.02.2020, 16:30, Разное

О российской политике на Украине и на Донбассе с точки зрения американских пропагандистов из около-пентагоновского аналитического центра ISW.

Политика России на Украине в обзоре ISW

Околопентагоновский центр ISW, который консультирует в числе прочего и командование группировки США в Афганистане, выпустил свежий отчет о «российской политике на Украине». Из него можно узнать, как позиционирует российскую политику на Украину американская военная пропаганда. Несмотря на пропагандистский характер текста ниже (очевидное вранье легко заметит любой, кто мало-мальски следит за ходом боевых действий на линии фронта в ЛНР и ДНР), он содержит ряд примечательных утверждений.

«Поддельная деэскалация Кремля на Донбассе»

Кремль успешно позиционирует себя как законного, беспристрастного посредника в войне на Донбассе несмотря на то, что он участвует в конфликте. Утверждение, что инициированный Кремлем мирный процесс стабилизирует войну на Донбассе, искажает реальность действий и целей Кремля. Кремль воспользовался добровольным выводом войск Украины с некоторых частей линии фронта и продолжает укреплять контроль над доверенными лицами на востоке Украины. Украинские чиновники продвигают инициированные Кремлем мирные процессы в то время, как Кремль продолжает преследовать свои цели восстановления контроля над принятием решений Украиной и устранения международных ограничений на амбиции российского президента Владимира Путина.

Украинские военные и поддерживаемые Кремлем силы согласились освободить три района в Золотом, Станице Луганской и Петровском вдоль линии фронта Донбасса в 2019 году. В этих точках разведения стремились проверить возможность вывода войск со всей линии фронта. Обе стороны завершили свой вывод из трех пунктов к 11 ноября. Россия потребовала вывода украинских войск из пунктов разъединения в качестве предварительного условия для мирных переговоров между Украиной, Россией, Германией и Францией.

Кремль эксплуатирует отвод украинских войск с частей линии фронта. Подконтрольные Кремлю силы начали наступление на украинские позиции около пункта отвода на востоке Украины 18 февраля. В результате этого нападения погиб один украинский военнослужащий, было ранено не менее трех человек, а украинские силы были вынуждены отступить с передового наблюдательного пункта в Золотом.

Украинские официальные лица подтвердили потерю одного наблюдательного поста, но продолжают утверждать, что они контролируют все свои позиции, поскольку они не определяют наблюдательный пункт как «позицию». Согласно показаниям депутата из Золотого и видеоматериалам, кремлевские прокси обстреливают широкие сектора, в том числе жилые районы, используя ту же тактику артиллерийского обстрела, которая использовалась в разгар войны в 2015 году. Атака 18 февраля является наиболее значительной после украинских выборов в апреле 2019 года, потому что это демонстрирует готовность представителей Кремля злоупотреблять точками отвода войск, в то время как Путин якобы продвигает мирные процессы.

Кремль ранее пытался использовать украинское разведение войск вдоль линии фронта на Донбассе. Силы, поддерживаемые Кремлем, 26 января провели под фальшивым флагом атаку на пункт разъединения в Петровском. Российские доверенные лица проникли в пункт разъединения в Петровском и открыли огонь по своим позициям со следователями в районе, находящемся под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта атака под фальшивым флагом произошла менее чем через три месяца после того, как Украина вывела свои войска и, вероятно, имела целью создать впечатление, что украинские войска нарушили режим прекращения огня внутри пункта разъединения. Кремль, возможно, использовал эту атаку под фальшивым флагом, чтобы оценить реакцию Украины на такие нарушения, чтобы помочь планированию будущих нарушений.

Кремль использовал атаку на Золотое, чтобы сформировать информационное пространство перед переговорами в Совете Безопасности ООН (СБ ООН). Атака совпала с заседанием СБ ООН, на котором 18 февраля обсуждался мирный процесс на Украине. Однако Кремль просил 13 февраля перенести его на 18 февраля. Россия обвинила Украину в «саботаже» мирного процесса на заседании СБ ООН. Кремль, вероятно, использовал совещание СБ ООН, чтобы оказать давление на Украину, чтобы получить больше уступок, таких как отвод с линии фронта.

Кремль, возможно, планировал нападение в Золотом так, чтобы оно совпало с заседанием СБ ООН. Время нападения в связи с заседанием СБ ООН помогло Кремлю предпринять постоянные усилия по оказанию давления на Украину и объявить Украину саботажником мирного процесса. Основными целями Путина в возобновлении мирного процесса являются позиционирование России для восстановления контроля над принятием решений Украиной и устранения международных ограничений на его амбиции. Координация между доверенными лицами Кремля на Донбассе и российскими дипломатами в ООН указала бы на оперативное планирование Кремля на высоком уровне, но это взаимодействие невозможно проверить по информации из открытых источников. Кремль, вероятно, либо планировал нападение в Золотом, чтобы оно совпало с заседанием СБ ООН, либо российский прокси-командир совершил несанкционированную атаку, и Кремль быстро отреагировал на это, чтобы развернуть событие, чтобы продвинуть цели Кремля на Украине.

Подконтрольные Кремлю силы продолжали наносить тот же уровень потерь украинским силам, в то время как Москва позиционировалась в качестве миротворца на Украине. За последние шесть месяцев Кремль все больше позиционирует себя в качестве законного, нейтрального арбитра в своей войне на Украине. Путин заявил, что инициированный Кремлем вывод сил в Донбассе, обмен пленными с Украиной и возобновление мирных процессов в 2019 году, кульминацией которых стали переговоры в Париже 9 декабря, были «важным шагом» к деэскалации, и что мирные переговоры являются «движением в правильном направлении».

Подконтрольные Кремлю силы на востоке Украины убивали украинских солдат на Донбассе с большей скоростью, чем в среднем за год в течение последних пяти месяцев разногласий и переговоров о мирном процессе. См. Таблицу 1.

Кремль расширяет контроль над своими доверенными лицами на Донбассе. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) назначила Владимира Пашкова премьер-министром 5 февраля. Пашков — гражданин России и бывший заместитель губернатора Иркутской области России. Назначение Пашкова является еще одним индикатором усилий Кремля по контролю над управлением ДНР. Кремль отрицает наличие какого-либо контроля над ДНР с начала войны в 2014 году. Однако Москва укрепила контроль над железнодорожными системами ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) и предприняла шаги по интеграции ДНР и банковских систем ЛНР с российскими.

Кремль наращивает административный потенциал России на оккупированном Донбассе, выдавая украинцам паспорта в массовом порядке. Кремль, вероятно, намерен увеличить население России за счет украинских беженцев для решения демографических проблем России. Министерство внутренних дел России (МИД) объявило о планах 29 января упростить процесс получения российского гражданства для украинцев и белорусов, устранив требования к личным встречам и знанию русского языка. МИД заявляет, что предоставил российское гражданство более чем 220 тыс. украинцев в 2019 году. Решение МИД об упрощении процесса получения гражданства России для украинцев является последним событием в продолжающейся кампании Кремля по увеличению влияния на Украину. Российские чиновники открыли специализированный миграционный центр в Ростовской области в апреле 2019 года, чтобы облегчить выдачу российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе. Кремль создает условия для расширения, а не ограничения своего контроля над оккупированным Донбассом, несмотря на то, что Кремль позиционирует себя как законного, беспристрастного посредника.

Кремль продолжает свои подрывные кампании против Украины одновременно с мирным процессом. Связанная с Кремлем хакерская группа Gamaredon, по сообщениям, увеличила кибер-операции против украинского правительства и военных активов во время мирных переговоров с Францией, Германией, Россией и Украиной в декабре 2019 года. Служба государственной безопасности Украины (SBU) сообщила, что демонтировала российскую бот-ферму в Киеве 29 января. СБУ утверждает, что граждане России и представители Кремля создали эту бот-ферму с более чем 500 активными учетными записями, чтобы распространять дезинформацию в социальных сетях, провоцировать протесты, нападать на правительственных чиновников и снижать доверие к правительственным учреждениям.

Кремль продолжает успешно позиционировать себя как миротворца с Европой и Украиной. Путин недавно поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить украинский мирный процесс. Путин, Меркель и Макрон оценили инициированный Кремлем вывод вооруженных сил, обмен пленными и мирные переговоры с сентября 2019 года как прогресс в прекращении войны на Донбассе. Макрон заявил 9 декабря, что три вывода войск с линии фронта и обмен пленными с Россией поддержали усилия по «стабилизации ситуации» на Донбассе и позволили продвинуться вперед мирному процессу. Меркель заявила 10 декабря, что она «чрезвычайно довольна» результатами встречи 9 декабря. Путин призвал Макрона обсудить украинский мирный процесс 3 января и заявил, что и он, и Макрон дали положительную оценку договоренностям, достигнутым в Париже 9 декабря. Кремль заявил, что Путин и Меркель разделили одинаковую положительную оценку в телефонном разговоре 16 декабря. 11 ноября Кремль заявил, что Меркель согласилась с Путиным, что Донбасс должен получить особый статус, юридическое положение, которое могло бы узаконить влияние Кремля на Украине.

Кремль частично сменил своего руководителя кампании влияния на Украине на дипломатической позиции. Кремль объявил, что Дмитрий Козак сменил Владислава Суркова на посту менеджера кремлевской кампании на Украине 11 февраля. Решение Кремля о назначении Козака, вероятно, частично отразилось на восприятии Украины. Глава администрации президента Украины сказал, что считает Козака «более склонным к диалогу», чем Суркова. Козак успешно способствовал возвращению влияния Кремля в Молдове под прикрытием дипломатического переговорного курса с Западом, как ранее анализировала компания ISW. Козак также курировал строительство моста через Керченский пролив, соединяющего Крым с материковой частью России, и обмен пленными между Россией и Украиной в сентябре 2019 года.

Цели Кремля на Украине, вероятно, остаются неизменными, даже если Кремль сменил своего руководителя кампании на Украине. Кремль, вероятно, стремится использовать очевидную репутацию Козака среди украинского руководства как более прагматичную или разумную, чем у Суркова для продвижения повестки дня России в мирном процессе. Кремль также может попытаться повторить успех Козака, восстановившего влияние Кремля в Молдове, и на Украине. Путин уволил Суркова с кремлевской службы 18 февраля, вероятно, отчасти из-за того, что Сурков не смог добиться поставленных целей на Украине.

Украинские чиновники продвигают инициированные Кремлем мирные процессы, несмотря на продолжающееся давление Кремля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение 18 февраля возле пункта разъединения в Золотом провокацией, которая не помешает продолжению мирного процесса. Старший советник Совета национальной безопасности и обороны Украины объявил о планах по запуску потенциально предпочтительной для Кремля «Национальной платформы примирения и единства» 19 февраля. Риторика, сопровождающая платформу, указывает на риск того, что украинские чиновники могут узаконить кремлевскую дезинформацию, нацеленную на Украину. Риторика со стороны организаторов платформы повторяет кремлевские пропагандистские ходы об Украине, которые Кремль использовал для оправдания аннексии Крыма и участия в войне с доверенными лицами на Донбассе. Платформа благоприятно повторяет аспекты дезинформации Кремля по вопросам украинской лингвистической, культурной и национальной идентичности и тем самым продвигает большие кремлевские пропагандистские ходы о том, что Украина — глубоко разделенная нация. Признание украинскими официальными лицами кремлевской дезинформации, использовавшейся для подрыва Украины, станет для Кремля победой в информационной войне. 11 февраля Зеленский заявил, что искренне верит, что Путин хочет положить конец войне на Донбассе. Министр обороны Украины подтвердил 10 февраля, что Украина готовит три дополнительных пункта разъединения на Донбассе, несмотря на постоянное военное давление Кремля и атаку под фальшивым флагом 26 января на пункт разъединения в Петровском. Зеленский сказал, что вывод дополнительных сил «должен» произойти в марте. Министр обороны Украины, однако, заявил, что он против вывода украинских войск со всей линии фронта.

Кремль продолжает настаивать на том, что Украина срывает мирный процесс. Кремль продолжает считать Украину «противником мира», несмотря на продолжающиеся кампании Кремля по эскалации и давлению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в срыве мирного процесса 17 февраля, заявив, что Украина отказывается отойти от всей линии фронта. Это обвинение основано на ложной предпосылке: Лавров утверждал, что Украина до мирных переговоров 9 декабря согласилась отсоединиться от всей линии фронта, но Зеленский сейчас намеренно задерживает вывод сил, осуществляя их по частям. Заявления Лаврова, однако, являются ложными, поскольку не было официального соглашения о выводе войск со всей линии фронта, и высокопоставленные украинские чиновники прямо заявили о своем несогласии с призывом России к такому выводу. Кремль будет и впредь пытаться изображать Украину противником мира на Донбассе, несмотря на многочисленные уступки Украины в том, что доверенные лица России используют насилие и нарушают соглашения.

Запад должен осудить попытки Кремля манипулировать информационным пространством. Кремлевские доверенные лица на Донбассе недобросовестно осуществляют отвод войск. Кремль, скорее всего, продолжит позиционировать себя в качестве миротворца, чтобы продать Россию в качестве посредника, несмотря на ее воинственность, в войне на Донбассе. Кремль и его доверенные лица, вероятно, продолжат нарушать соглашения о прекращении огня на Донбассе и могут попытаться получить тактическое преимущество в Донбассе от вывода украинских сил. Запад не должен позволять Кремлю манипулировать информационным пространством и выдвигать свою версию мира на Украине, которая фактически является капитуляцией Украины. Запад должен противостоять попыткам Кремля управлять восприятием, вскрывая дезинформацию Кремля.

Джордж Баррос / Наталья Бугаева

http://iswresearch.blogspot.com/2020/02/russia-in-review-kremlins-fake-de.html — оригинал на английском

Как нетрудно заметить, западная пропаганда даже близко не рассматривает сценарий сдачи границы или ЛДНР текущему украинскому режиму. Скорее, констатируется продолжение борьбы за влияние на Украину между США и РФ, где американцы высказывают опасения по поводу того, что Зеленский сможет выдерживать максимально жесткий курс в отношении России, особенно если Макрон и Меркель будут подыгрывать Кремлю.

Примечательны и опасения по поводу Козака, связанные с его успешными действиями по низвержению Плахотнюка в Молдавии и прихода там к власти удобных Кремлю сил.

Разумеется, Украина в этом нарративе ничего не нарушает и во всем виновата Россия, но тут, конечно, примечательны не замшелые обвинения в стиле «сепаратисты обстреливают сами себя», а опасения пропагандистов ISW на тему того, что Украина дает слабину в некоторых вопросах. Отсюда и призывы к Западу сплотиться против «российской пропаганды и дезинформации».

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/voyna/borba-s-dezinformatsiey-kremlya/ — цинк