Возврат денег за путевки, измерение температуры в аэропортах и закрытые музеи — как коронавирус сказался на туристах в Италии

28.02.2020, 16:28, Новости дня

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам продавать путевки в Италию, Южную Корея и Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в этих странах.

Ростуризм также советует россиянам, которые уже находятся в этих трех странах, не покидать территории гостиниц, за исключением «организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета». В то же время российские операторы отказываются от продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила потери турбизнеса России от коронавируса, даже без учета закрытия итальянского направления, в 27 млрд рублей.

Если клиент купил путевку заранее, а сейчас решил не ехать в один из проблемных регионов, туроператор обязан вернуть ему полную стоимость, рассказал The Insider исполнительный директор компании «Интурист» Сергей Толчин.

«Не могу говорить за авиакомпании, но туроператоры при аннуляция тура возвращают 100% стоимости неоказанных услуг. В этом случае туроператор обязан принять убытки на себя. Наша компания действует в соответствии с законом и с указанием регулятора. Сейчас в связи со вспышкой коронавируса в Италии процент отмена туров в эту страну довольно велик. Но точные цифры мы не раскрываем», — отметил он.

Процент отмен туров в Италию довольно велик

По последним данным, в Италии за последние сутки от коронавируса умерли еще три человека, в результате чего количество погибших в этой стране достигло 17 человек. Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650.

В самой Италии, по крайней мере в центральной ее части, все более-менее спокойно. Никаких сверхмер по обеспечению безопасности после прилета в Москву туристы не наблюдают, отметила Алина Вострикова, которая несколько дней назад вернулась из Италии.

«Мы прилетели в Италию 21 февраля рейсом Москва-Пиза. Было довольно необычно, когда по прилету нас встретили в полной лабораторной амуниции, в масках (не как в аптеках, а как положено). Нам измерили специальными приборами температуру. Но, в общем-то, больше никаких мер предосторожности не было. Но я и этому удивилась, потому что тогда новостей о таком массовом распространении вируса в Италии вроде не было.

А через пару дней даже московские друзья и родители стали звонить и спрашивать, не подцепили ли мы чего. Поэтому я ожидала, что по возвращению в Россию нам придется пройти особенные процедуры. Но, к моему удивлению, 24 февраля, когда мы прилетели в Москву, во „Внуково“ не было вообще никаких мер предосторожности. На мой взгляд, рейсы из Италии в свете последних событий надо было внимательно инспектировать.

Когда мы прилетели из Италии, во „Внуково“ не было вообще никаких мер предосторожности

В принципе, в Италии довольно спокойно, учитывая, что основные проблемы на тот момент были на севере, а мы были в центральной части страны. Не было никаких очередей за масками, никакой паники, все в рамках нормы. Единственное, когда мы вылетали, было какое-то количество пассажиров в масках (и детей родители нарядили), но это не выглядело чем-то устрашающим и массовым».

Регина Сагдеева живет на севере Италии в регионе Венето уже десять лет и работает в сфере туризма и недвижимости. По ее словам, многие из тех, кто забронировал себе отпуск здесь, сейчас переживают, можно ли ехать в Италию.

«Я обычно говорю, что у нас здесь все спокойно, жизнь идет своим чередом. Ограничения в школах, университетах, музеях были введены до 1 марта. Вышло официальное постановление, что эти ограничения продлять не будут. Это означает, что ситуация более-менее стабилизировалась. Заявление о том, что школы закрыты, немного преувеличено, потому что у итальянских детей и так во время карнавала каникулы. Просто эти каникулы на несколько дней продлили.

Вышло официальное постановление, что эти ограничения продлять не будут

Не особенно ситуация сказалась и на больших мероприятиях. Например, в апреле в Вероне будет проходить всемирная винная выставка — в те же даты, что и было запланировано. Карнавал в Венеции не отменяли, его завершили досрочно. И это лишь одна из превентивных мер, которые проводит Италия. Жизнь возвращается в привычное русло.

Власти Италии — молодцы, они сделали максимум для безопасности своих граждан, а также приезжих. Но из-за этого пострадал имидж Италии. Когда объявили о карантине в маленьком городке в нашем регионе, люди стали сходить с ума, скупая картошку и пасту в супермаркетах. Но когда показывают пустые полки магазинов, надо понимать, что это безумие длилось 1-2 дня. Стало быстро очевидно, что эта паника ничем не обоснована. Здесь никакого голода нет.

Статистика показывает, что 80% людей переносят этот коронавирус как обычное ОРВИ, не чувствуя никаких специфических сигналов. От него умирают люди в возрасте, которые уже имели проблемы со здоровьем. Например, в нашем регионе от вируса умерла пожилая женщина, она лежала в больнице с онкологией».

/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Video-2020-02-28-at-12.10.24.mp4

Распространение вируса именно в в Италии, Южной Корее и Иране, очевидно, что не связано с туристическими потоками, отметил в беседе с The Insider директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Пока нет четких объяснений, почему такой рост заболеваемости наблюдается в Италии, Южной Корее и Иране. В Южной Корее действует жесткий масочный режим. В случае нарушения масочного режима и заражения детей там предусмотрена уголовная ответственность. Тем не менее, у стране много заболевших коронавирусом.

Какие-либо внятные объяснения могут появиться позже, когда будут проведены соответствующие исследования.

Туристические потоки — далеко не главный и точно не единственный фактор в распространении вируса. В начале 2000-х, во время атипичной пневмонии, в числе главных очагов эпидемии были Сингапур и Канада, при том, что Канаду не назовешь популярным туристическим направлением», — считает эксперт.

Туристические потоки — далеко не главный или точно не единственный фактор в распространении вируса

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 824 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 83 272 человека.

По последним данным ВОЗ, всего заражено 82 249 человек (из них в материковом Китае — 78 630), умерли 2747 заболевших. За пределами материкового Китая по всему миру зафиксировано 3664 подтвержденных случая заражения и 57 случаев летального исхода.

Всего умерло 2858 человек.