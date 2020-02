Чернокожая Америка, бесконечная война и злой гений Рашагейт

28.02.2020, 16:27, Разное

Black Agenda ReportГлен Форд, исполнительный редактор BAR27 февраля 2020 г.

Демократам, кто сейчас является наиболее агрессивной партией войны, удалось увязать Дональда Трампа с Россией, а затем смешать всех критиков развязывания войн c Россией, и тем самым, с Трампом.

"Во всю историю чернокожего населения на этом континенте, чернокожие в высшей степени скептически относились к мотивам правительства США и его войнам против цветного населения по всему миру".

Исполнительный редактор Black Agenda Report Глен Форд выступил с краткой речью на конференции Объединенной Национальной Антивоенной Коалиции на Народном Форуме в Нью-Йорке в прошедшие выходные.



Власть народу.

Большинство из нас в этом зале считают себя социалистами того или иного рода, и все мы считаем себя анти-империалистами. И большинство из нас большую часть нашей сознательной жизни говорило о глобальном "кризисе капитализма".

Нет сомнений, что капитализм находится в кризисе.

Многие противоречия капитализма обострились. Мы можем показать это в очень многих аспектах, в цифрах. Например, номинальная стоимость производных финансовых инструментов сейчас в 10-20 раз больше валового продукта всей мировой экономики. Конечно же это признак кризиса, чреватого катастрофой.

Определенно, капитализм испытывает кризис легитимности. Молодежь в него больше не верит. Они не видят в нем своего будущего и явно отвергают его. Это мы тоже можем подтвердить в цифрах. Опросы показывают, что примерно половина молодых людей одобрительно относится к социализму, или рассматривает себя социалистами. Им может не совсем ясно, что такое социализм, но они знают, что они против той системы капитализма, в которой живут. Они не согласны, что олигархи имеют право ими управлять и определять какая у них будет жизнь.

Это и есть кризис легитимности.

Но кризисы легитимности сами по себе не разрушают систему. Это признак того, что люди недовольны. Массовое недовольство может сместить власть, но необязательно поменять систему.

Люди могут устать от бесконечных войн. Народ Соединенных Штатов определенно устал от бесконечных войн, число которых умножилось в 21 веке. Опросы это подтверждают. Люди называющие себя демократами, и те кто называют себя республиканцами, устали от бесконечной войны.

Мы видим эту усталость от войны в неожиданных местах. Еще в 2016 году, когда Дональд Трамп баллотировался на пост президента, он утверждал, что он против войн США с целью смены режимов и что он хочет поддерживать мирные отношения с Россией.

Он не собирался этого делать, но он это говорил. Трамп говорил, что он хочет мирных отношений с Россией и что он прекратит войны за смену режимов. И его электорат, который исторически больше других поддерживал войну, не моргнул глазом.

Ну это может быть потому, что сторонники Трампа вместо этого рассчитывали навешать мексиканцам и чернокожим здесь дома. Не знаю. Но, в любом случае, сторонники Трампа похоже принимали, если не поддерживали сами, его риторику за мир во время кампании 2016 года. И это до смерти напугало олигархов — друзей Трампа и спецслужбы.

Поскольку, раз республиканцы — сторонники Трампа не горят желанием бесконечной войны, то где же тогда массы электората поддерживающих войны США?

Может они не существуют?

Спецслужбы были в недоумении. Если Трамп серьезно говорит о налаживании мирных отношений с Россией, то как же США будут продолжать оказывать давление, разделяя Россию и Европу и держать режим украинских нацистов в постоянном состоянии войны с их собственным русскоговорящим населением?

Партия войны, включающая и демократов, и республиканцев, усердно работала над тем, чтобы вернуть США на нескончаемую тропу войны после того как Джордж Буш был вынужден уйти из Ирака. Их инструментом для возвращения в русло бесконечных войн был Барак Обама, который обманул народ, заставив его поверить, что он кандидат мира, а потом продолжив все войны Джорджа Буша и начав целую серию своих собственных — в этот раз используя исламских джихадистов в качестве своей пехоты.

Дональд Трамп, конечно, никогда не был миротворцем.

Может быть Трамп выступал против войн за смену режимов потому, что Барак Обама был за смену режимов, и может Трамп создавал шум о дружбе с Россией потому, что Обама разрушил отношения с Москвой.

Кто знает? Кто может сказать, что у Трампа в голове в тот или иной момент?

Но двухпартийная партия войны и спецслужбы впали в панику. Они решили, что Дональду Трампу нельзя доверять ключи от империи. Поэтому они все бросились помогать кампании Хиллари Клинтон.

Впервые за все время, действующий и бывший глава ЦРУ приняли непосредственное участие в президентских выборах — от демократов.

Когда Трамп победил на голосовании коллегии выборщиков, ЦРУ подготовило документ, утверждающий, что русские и Wikileaks пытались сфальсифицировать выборы. Таким образом, демократы и спецслужбы создали настоящий кризис легитимности всей буржуазно-демократической системы, для того, чтобы лишить легитимности не только администрацию Трампа, но и все инакомыслие в США.

Демократы превратились в более агрессивную партию войны, партию цензуры и запугивания, новую маккартистскую партию.

Так что теперь корпоративная избирательная дуополия состоит из республиканской партии белых, чей организационный принцип это превосходство белых, и демократической партии разжигания войны, чей организационный принцип в наши дни это травля РФ и замарывание инакомыслящих как жертв обмана России.

И в самом центре Демократической партии — чернокожая Америка, которая исторически была самым миролюбивым электоратом нации и авангардом левацкого инакомыслия.

Новая позиция Демократической партии создала странную демократическую политику чернокожих, сделав класс чернокожего недоруководства еще более смешным и карикатурным чем когда-либо. Самая жалкая — Максин Уотерс, чернокожая конгрессвумен из Лос Анжелеса, которая не так давно обличала ЦРУ в доставке крэк-кокаина в ее город.

Корпоративные медиа назвали ее тогда сумасшедшей, хотя Максин была в своем уме говоря о ЦРУ и также думало большинство чернокожих американцев. Но теперь она точно лунатик, расхаживающая вокруг размахивая американским флагом и поощряющая белых звать ее "Тетушка" Максин — как будто она не знает исторических коннотаций этого слова.

"Тетушка" — это "дядя" женского рода — как в Дядя Том. Максин Уотерс и большинство остальных чернокожих демократов политического класса превратились в "Тетушек" и "Дядей" империи США.

Это находится в прямом противоречии со всей исторически сложившейся политикой чернокожих американцев, которая всегда была за социальную справедливость и мир. Но такова изворотливость, к которой приходится прибегать чернокожим недоруководителям, чтобы найти свое место в очереди на раздаче от правящего класса в эти времена кризиса легитимности.

Поворот чернокожих недоруководителей к войне был сделан не Трампом, являющегося проклятием в чернокожей Америке, а Бараком Обамой, первым черным президентом. До Обамы — и во всю историю чернокожего населения на этом континенте, чернокожие в высшей степени скептически относились к мотивам правительства США и его войнам против цветного населения по всему миру. Военная пропаганда и демонизация народов ставших мишенью США не работали в среде чернокожих американцев. Мы понимали, что власть предержащие в США постоянно лгут о нас и что они вероятно лгут и о людях, на которых они нападают и которых бомбят.

Наша антивоенная позиция была доморощенной, мы были постоянными жертвами внутреннего насилия принудительной власти США — белых шаек, белых СМИ и полиции.

Ненужно быть старше меня, чтобы помнить как в разговорах чернокожих о войнах США, говорили не: "что МЫ там делаем?", а "что ОНИ делают убивая людей" в других странах? Мы не ассоциировали себя с военной машиной США.

Организации чернокожих были одними из первых противников войны во Вьетнаме. SNCC был против войны еще до наращивания военного контингента. Малкольм Икс выступал против всех войн страны. Мартин Лютер Кинг порвал с эпизодическим союзником — президентом Линдоном Джонсоном, чтобы осудить войну. Партия черных пантер провозгласила революционную солидарность с вьетнамцами и со всеми народами, борющимися против империализма США.

Преимущественно чернокожая армия США во Вьетнаме отказалась быть пушечным мясом. Чернокожие войска вели ожесточенные бои с белой военной полицией в Дананге и других местах. Они сожгли военную тюрьму в Лонг Бине, потому что "военная справедливость" США, как и гражданская система США, включает в себя массовые тюремные заключения чернокожих. Они убирали офицеров и сержантов в так называемых "фрэггингах". Чернокожие войска сделали армию США во Вьетнаме бесполезной.

К 1970 году Объединенный комитет начальников штабов требовал армию, состоящую только из добровольцев, чтобы набирать солдат, которые будут выполнять их приказы.

В конце шестидесятых мое подразделение, 82-я воздушно-десантная дивизия, было чернокожим на 60 процентов, как и другие элитные подразделения. Ко времени войны в Ираке, 82-я стала самой белой дивизией в армии США. Чернокожие по-прежнему составляли 20 процентов вооруженных сил США, но теперь они были в основном в группах поддержки, а не в боевых подразделениях.

Американские военные прекрасно знают, что Чернокожая Америка никогда не горела желанием войны. С приближением войны в Ираке чернокожие матери стали призывать своих сыновей и дочерей не идти в армию. Высшее армейское руководство запаниковало. Вербовка чернокожих резко упала. Они назвали это "ударом чернокожих матерей" против войны.

За две недели до вторжения Джорджа Буша в Ирак, организация по опросу общественного мнения Zogby провела опрос: "Вы поддержали бы вторжение США в Ирак, если бы это привело к гибели тысяч иракских мирных жителей?"

Большая часть белых сказала: "Да", давайте вторгайтесь.

16 процентов латиноамериканских американцев заявили, что поддерживают вторжение, хотя оно приведет к убийству тысяч мирных жителей.

Но только 7 процентов афроамериканцев были за вторжение, которое привело бы к такой бойне. Чернокожие в подавляющем большинстве оставались несогласны на протяжении всей войны в Ираке.

Но затем пришел Обама.

Впервые чернокожее население ассоциировало себя с главнокомандующим империи США. Когда Обама грозил Сирии бомбежками, якобы в отместку за применение химического оружия — атаку, которая фактически была организована исламскими джихадистами развернутыми Обамой в качестве пехоты империи, — был проведен еще один опрос. Впервые в истории американских опросов выяснилось, что чернокожие поддерживают бомбардировки Сирии больше чем белые. Меньшая часть всех американцев одобрила бомбежку. Но 38 процентов чернокожих согласились на предложенный Обамой авиаудар по сравнению с 36 процентами белых, если мне не изменяет память.

Несмотря на то, что чернокожее большинство не поддерживало войну Обамы в Сирии, само его присутствие в Белом доме сильно исказило взгляды чернокожих на войну и мир. По этой и многим другим причинам мы в Black Agenda Report были рады, что Обама ушел. Мы надеялись, что Чернокожая Америка вернется к своему историческому консенсусу в пользу социальной справедливости и мира. И мы были уверены, что этот консенсус остается в значительной степени неизменным среди масс чернокожих американцев.

Однако демократам, которые сейчас являются самой агрессивной партией войны, удалось связать Дональда Трампа с Россией, а затем смешать всех критиков войн США с Россией и, тем самым, с Трампом.

Эта злая гениальность Рашагейт, выдуманная ЦРУ ложь, призванная поддержать импульс для военных наступлений Обамы во всем мире — без Обамы.

К счастью, у нас теперь есть активно борющаяся организация, которая отстаивает исторический чернокожий консенсус против имперских войн и связывает эти войны с милитаризованным угнетением чернокожих и цветных людей здесь, дома. The Black Alliance for Peace заполняет огромную пустоту, возникшую после потери Black Voices for Peace.

Рашагейт представляет уникальные трудности для движения за мир в целом и чернокожих антивоенных сил в частности . Чернокожие недоруководители целиком и полностью с ЦРУ и Пентагоном. Но массы чернокожих по-прежнему отождествляют себя с угнетенными людьми мира и видят себя среди них. Чернокожие жители США остаются антиимпериалистическими по своей сути. И они более просоциалистичны, чем любая другая этническая группа.

Это выигрышная комбинация.

Власть народу!