Полицейские в Кировской области спасли двух малышей, брошенных матерью умирать в холодном доме

28.02.2020, 16:26, Новости дня

Дети пробыли в запертом помещении три дня без еды и воды.

Вопиющий случай произошел в Кировской области – мать оставила в запертом холодном доме своих двух детей – мальчику два года, а девочке восемь месяцев.

Малыши сидели в комнате три дня, при этом температура в помещении опускалась до 10 градусов при нетопленной печи. Дети голодали, у них не было еды и воды.

Инцидент произошел в селе Быково Куменского района. Брат и сестра выжили благодаря инспектору по делам несовершеннолетних Елене Бутаковой, проверявшей неблагополучную семью, взятую на учет. Внутри закрытого дома слышались негромкие голоса детей, плач. Открывшим дом полицейским предстала жуткая картина – оголодавшие изможденные дети на холодном полу.

Сейчас брата и сестру поместили в больницу. Их нерадивую мать Елену обнаружили по пути в магазин спустя сутки – она шла покупать алкоголь. Теперь родительница дает показания. Она бросила детей одних 23 февраля. Отца малышей не видели еще дольше – неделю.

Ранее женщину судили за кражу. Они нигде не работала, пила. У Елены есть еще трое детей – от двоих она отказалась, третьего отобрали, когда ее лишили родительских прав. Против нее возбудили уголовное дело по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию» и «Оставление в опасности».