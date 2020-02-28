Новая война на Ближнем Востоке: российские корабли уже выдвинулись в сторону Турции

28.02.2020, 16:26, Новости дня

Военный конфликт, в который будет втянута наша страна, может начаться в любой момент

На Ближнем Востоке, судя по всему, начинается полномасштабная война. Турецкий госканал опубликовал видео ударов по армии Сирии в Идлибе. Главная опасность, по оценкам экспертов, заключается в том, что РФ будет неизбежно втянута в новое противостояние.

В частности, появились кадры обстрела турецкими войсками сирийского Идлиба. Турецкие журналисты утверждают, что на видео показаны удары по технике и военным правительственной армии Сирии.

Стремительное обострение

Ситуация в регионе стала стремительно обостряться. Так, ночью 28 февраля Сирия и Турция обменялись авиаударами в районе Идлиба. Анкара сообщила, что после удара сирийской армии погибли 33 турецких военных. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение начать наносить воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.

Также Турция приняла решение открыть границы сирийским беженцам, объявив, что не сможет сдержать очередную волну мигрантов. Как итог европейским странам следует ждать огромное количество сирийцев на своей территории.

Война на Ближнем Востоке уже практически началась

Турция созвала экстренное заседание НАТО. Оно состоится в Брюсселе. Анкара рассматривает атаку сирийской армии как нападение на все международное сообщество. Суд по всему, в ходе переговоров с Североатлантическим альянсом будет обсуждаться инициирование пятой статьи Договора о коллективной обороне. Согласно данному пункту, нападение на одного члена НАТО расценивается как нападение на всех.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже осудил режим Башара Асада за атаку на турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.

Реакция России

В Минобороны России уже назвали обмен ударами реакцией сирийской армии на попытку боевиков, поддерживаемых турецкими военнослужащими, предпринять масштабное наступление.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе и грубо нарушает сочинский меморандум, используя артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию.

Напомним, РФ принимает участие в боевых действиях в Сирии, поддерживая сирийскую армию. К примеру, 20 февраля во время наступления поддерживаемой Анкарой сирийской оппозиции против правительственных сил группа бомбардировщиков Су-24 нанесла удар по протурецким боевикам.

Россия в этом конфликте поддерживает Сирию

В пятницу, 28 февраля, РФ отправила два фрегата, «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», в Средиземное море.

Между тем, Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, сообщают турецкие СМИ.

Так, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя «находящейся под угрозой непосредственной военной опасности».

Также сообщается, что турецкая сторона может отложить развертывание российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, которое ранее было запланировано на апрель.

Между тем, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил надежду, что Турция в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе не пойдет на крайние меры, такие как перекрытие Босфора и Дарданелл для российских военных кораблей.

Израиль атакует

Свою активность наращивает и Израиль. Израильские военные вертолеты атаковали позиции правительственных войск Сирии. ВЫ частности, удары были нанесены со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра. В результате обстрела ранены трое военнослужащих.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетные удары Израиля являются дестабилизирующим фактором ситуации в Сирии.

Отметим, что израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, мотивируя их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны сирийской армии.

На пороге войны

Политический обозреватель Елена Варламова заявила «Блокноту», что РФ будет вынуждена втянуться в новый военный конфликт: «В данном случае у нас нет другого выхода. Против нас играют США, Турция, Израиль, Европа. Отступать некуда», — пояснила собеседница издания.

Переговоры российского и турецкого лидеров, похоже. пока не увенчались успехом

По ее словам, пока нет понимания, какими будут долгосрочные последствия обострения. Так, после инцидента с Су-24М в 2016 году была фраза Путина об «ударе в спину», санкционный конфликт и фактическое прекращение отношений на год.

Политолог Андрей Шуклин утверждает, что РФ и Турция еще никогда не были так близко к войне: «Вполне возможно, что военный конфликт случится. Сейчас мы находимся на его пороге. Многое будет зависеть от позиции НАТО. Если альянс решит вмешаться в ситуацию и поддержать Турцию, то речь может идти даже о начале не только ближневосточной, а о мировой войне. К сожалению, это уже не фантазия», — заключил собеседник «Блокнота».