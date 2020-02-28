Змея навестила ванную жительницы Красноярка и убила ее хомяка

28.02.2020, 16:25, Новости дня

Змея навестила ванную жительницы Красноярка и убила ее хомяка

В сибирском Красноярске меньше всего ожидаешь найти в ванной змею. Но жительнице дома по Свободному проспекту по имени Елена посчастливилось.

Утром гражданкаи ее ребенок отправились умываться. Войдя в ванную, они с ужасом увидели змею. Рептилия оранжевого цвета лежала на полу.

С помощью мужа гражданкапереместила змею в ванну, потом в ведро. Оказалось, что пресмыкающееся убило хомяка, который жил в ванной комнате в своей клетке.

«Я слышала, как он пищал, но ничего не могла сделать. Скорее увела ребенка в детсад», – сообщила Елена.

Позднее выяснилось, что змея была неядовитой, породы маисовый полоз. Скорее всего это был чей-то любимец, сбежавший из дома.



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