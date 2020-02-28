Мишустин уже аккуратно работает над снижением налогов

28.02.2020, 16:25, Новости дня

В правительстве признались, что налог на роскошь не сможет компенсировать брешь в бюджете, так как по сумме меньше той, которую собирают с россиян с низкими доходами.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство рассматривает вопрос снижения налога на труд. Однако глава правительства считает, что все вопросы, связанные со снижением налогов на труд, требуют особого внимания, потому к ним надо подходить взвешенно и аккуратно.

Любое снижение приведет к дополнительной нагрузке на бюджет и Пенсионный фонд, обратил Мишустин внимание руководителей Совета федерации, с которыми сегодня встречался.

Также премьер познакомиться со всеми предложениями, поступившими от сенаторов, тщательно изучить и обсудить с депутатами Госдумы дальнейшие шаги по снижению налогов. Особый упор Мишустин сделал при этом на малый бизнес, за поддержку которого ратует президент России Владимир Путин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов вынужден был признать запредельной налоговую нагрузку в России. Ведомство тоже ищет пути снижения нагрузки, а главное источники, за счет которых можно было бы компенсировать денежную дыру от снижения налогов.

На сегодняшний день объем страховых взносов составляет 30%. Львиная доля (22%) идут в Пенсионный фонд России, 5,1% поступают в Фонд обязательного медицинского страхования, оставшаяся часть перечисляется в Фонд социального страхования, напоминают РИА Новости.

В то же время правительство все никак не хочет повышать налоговую ставку для богатых. В частности, в Федеральной налоговой службе считают, что налог на роскошь не принесет никакой социальной справедливости. Полученные доходы будут слишком маленькими, передает мнение главы ведомства Валерия Засько РБК. Десятки миллионов, которые принесет это повышение, если таковое произойдет, Засько назвал «копейками». При этом главный налоговик России признает, что это хороший пиар-ход, но реального результата не стоит ждать.

А вот отказ облагать налогом труд россиян с низкими доходами принесет куда большие потери — 1,2 триллиона рублей. И все потому, что у большинства граждан «очень низкий» уровень доходов, объяснил причину такого высокого сбора с малоимущих высокопоставленный чиновник. Только 93% населения России в прошлом году получили меньше миллиона рублей. 65% получили за этот период доход от 114 тысяч рублей до миллиона. И только около 7 процентов заработали за год больше миллиона. Любые игры с налоговой ставкой выглядят «неконструктивно», заверил Засько. Вот и получается какой-то замкнутый круг: бедных много, потому что налоги высокие, а снижение налогов сделает людей побогаче, что приведет к снижению налоговых поступлений бюджет?