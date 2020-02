Дэвид Бекхэм до сих пор хранит одну вещь с момента первой встречи с Викторией: что это

28.02.2020, 16:19, Разное

44-летний экс-футболист и тренер клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в течение всей недели доказывает, что реальная любовь длиною в жизнь существует не только в кино. На днях его супруга и экс-солистка Spice Girls Виктория опубликовала ролик, который был сделан кем-то из их окружения в самом начале романа. На видео, которое собрало уже 3,5 миллиона просмотров, он флиртует с будущей матерью своих четырех детей, а она — отвечает ему кокетством, еще не подозревая, что их ждет впереди.

А в четверг Дэвид очаровал зрителей вечернего шоу Джимми Фэллона. В беседе с ведущим экс-футболист рассказал, что до сих пор хранит билет на поезд, на котором Виктория более 20 лет назад написала ему свой номер телефона. А то, как он рассказывает об их знакомстве, трогает до глубины души:

Впервые я встретил ее, когда она со своим менеджером и коллегой из Spice Girls пришла посмотреть игру «Манчестер Юнайтед» в Лондоне. Я, конечно, знал ее, так как они были в то время невероятно известны. Я тогда не смог с ней заговорить, она была моей любимой «перчинкой» (прозвища участниц герлз-бэнда — прим. ред.) и навсегда ею и осталась, конечно же. Это была наша первая встреча.

Далее Дэвид перешел уже к сути истории — о самом билете:

Мы решили пригласить их на нашу следующую игру. Она пришла, мы вместе выпили, и я подумал: «А почему бы и нет?» — и решил спросить ее номер телефона. Мы проговорили более получаса. Она в тот день приехала на стадион на поезде, и поэтому написала свой номер на билете. Прошло уже больше 20 лет, у нас четверо детей, а я храню его до сих пор.

David Beckham kept the train ticket with @victoriabeckham’s phone number written on it from 20 years ago! #FallonTonightpic.twitter.com/SuhfWYlCGV

— Fallon Tonight (@FallonTonight) February 27, 2020

Эта история довольно известна — журналисты слышали ее от обоих супругов и их общих друзей не единожды, но каждый раз рассказ поражает и умиляет. Напомним, судьбоносная встреча будущих супругов произошла в 1997 году во время одного из футбольных матчей. На скамейку болельщиков Викторию «затащила» ее коллега по группе Spice Girls Мел Си, которая, в отличие от «Пош Спайс», очень любила спортивные мероприятия. Впрочем, посмотреть в тот вечер действительно было на что, а точнее, на кого. Как позднее признавались Бекхэмы, искра между ними пробежала с первого взгляда. На момент встречи Дэвид уже успел увидеть самую шикарную «перчинку» по телевизору и мечтал о личном знакомстве. Мел Си, которая привела ее на тот самый матч, потом вспоминала бурную реакцию Виктории на появление молодого и симпатичного игрока под номером «7»:

После того как все закончится, мы пойдем и познакомимся с ним. Мне плевать на то, какой он игрок, ты только посмотри, как он фантастически выглядит. За одно это его уже можно полюбить.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Сейчас 45-летняя Виктория и 44-летний Дэвид — крепкая семья и одна из самых известных и ироничных пар в мире. Вместе они воспитывают трех сыновей — 20-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 14-летнего Круза — и дочь, 8-летнюю Харпер.