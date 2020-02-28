Ожидаемый флагман Huawei P40 Pro будет заряжаться медленнее конкурентов

28.02.2020, 16:13, Разное

Инсайдеры рассказали новые подробности об «умном» телефоне Huawei P40 Pro. Как оказалось, ожидаемый флагманский смартфон будет заряжаться медленнее конкурентов.

Информация об этом появилась в социальной сети Twitter на странице одного из популярных инсайдеров. Он получил данные о зарядном устройстве Huawei P40 Pro, которое оказалось менее мощным, нежели у конкурентов по рыночному сегменту. В то время как популярные аппараты использую адаптер на 60 Вт, у Huawei P40 Pro этот показатель соответствует 40 Вт. Причина же, по которой южнокорейский производитель пошёл на шаг, понижающий технический рейтинг девайса, не сообщается. При этом по остальным показателям новинка может выйти в лидирующие позиции, и в первую очередь — благодаря камере Leica на пять модулей. Самый производительный объектив имеет разрешение 52 Мп, а наличие широкоугольной линзы позволяет осуществить 10-кратный зум.

Не менее ожидаема новинка и из-за своего процессора. Гаджет будет работать на новом чипе Kirin 990 при поддержке 12 ГБ оперативной памяти. Основной диск для хранения медиафайлов и установки приложений получит объём 512 ГБ. Премьера смартфона должна состояться 26 марта в Париже.