Ожидаемый флагман Huawei P40 Pro будет заряжаться медленнее конкурентов

28.02.2020, 16:13, Разное

Инсайдеры рассказали новые подробности об «умном» телефоне Huawei P40 Pro. Как оказалось, ожидаемый флагманский смартфон будет заряжаться медленнее конкурентов.
Информация об этом появилась в социальной сети Twitter на странице одного из популярных инсайдеров. Он получил данные о зарядном устройстве Huawei P40 Pro, которое оказалось менее мощным, нежели у конкурентов по рыночному сегменту. В то время как популярные аппараты использую адаптер на 60 Вт, у Huawei P40 Pro этот показатель соответствует 40 Вт. Причина же, по которой южнокорейский производитель пошёл на шаг, понижающий технический рейтинг девайса, не сообщается. При этом по остальным показателям новинка может выйти в лидирующие позиции, и в первую очередь — благодаря камере Leica на пять модулей. Самый производительный объектив имеет разрешение 52 Мп, а наличие широкоугольной линзы позволяет осуществить 10-кратный зум.

Не менее ожидаема новинка и из-за своего процессора. Гаджет будет работать на новом чипе Kirin 990 при поддержке 12 ГБ оперативной памяти. Основной диск для хранения медиафайлов и установки приложений получит объём 512 ГБ. Премьера смартфона должна состояться 26 марта в Париже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Адвокат Сергей Жорин объяснил причину дружбы дочери Евгения Петросяна с Еленой Степаненко

01.02 / Наука: Средство против алкоголизма может помочь в лечении рака

24.01 / Названа дата премьеры немецкого габаритного внедорожника Volkswagen

25.02 / В центре Москвы у мужчины украли часы за полмиллиона рублей

25.02 / Названы 3 запчасти, которые нельзя покупать на авторазборке

28.02 / Мнение: Аннексия: возвращение опасной идеи

17.01 / Женщина снимала на видео, как ее дочь говорит с невидимкой, и обнаружила летающие орбы

29.01 / Наука: Чумная палочка одного вида смогла выжить в Европе на протяжении 300 лет

05.01 / «Сразу сбежал»: Актер Брэд Питт рассказал поклонникам о своем первом поцелуе

18.01 / Модифицированный калькулятор с графическим режимом разработан Microsoft

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика