В Марий Эл две девушки-подростка получили тюремный срок за убийство

28.02.2020, 16:13, Разное

В Марий Эл перед судом предстали две девушки-подростка. 17-летние подсудимые получили тюремный срок за убийство мужчины.

Следственный комитет РФ информирует о завершении судебного процесса в связи с насильственной гибелью жителя Марий Эл. По имеющимся данным, на скамье подсудимых оказались две 17-летние девушки. Из материалов, представленных судом, следует, что отец одной из обвиняемых имел конфликт со знакомым. Он пояснил о нём дочери, которая 22 мая 2019 года после употребления спиртных напитков вместе с приезжей из Йошкар-Олы подругой, приняла решение наказать обидчика родителя. Обе фигурантки дела посетили магазин, где приобрели кухонные ножи. Ими подростки и нанесли мужчине несколько ударов в грудь. Тот попытался скрыться от нападающих, но раны оказались слишком серьёзными, и через несколько метров жертва упала на землю. Девушки поспешили к человеку и нанесли ему ещё несколько ударов ножом в туловище и лицо, что и стало причиной смерти.

После завершения расследования дело было передано в суд и рассмотрено. Вина подозреваемых была полностью доказана, и девушки получили 8 и 7 лет заключения в воспитательной колонии за совершение заранее спланированного убийства группой лиц.