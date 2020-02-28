Медики назвали холодец лучшей альтернативой БАДам с коллагеном

28.02.2020, 16:13, Разное

Для насыщения организма коллагеном медики рекомендуют употреблять холодец вместо БАДов (биологических добавок), таблеток и инъекций. Это блюдо содержит в себе достаточное количество хрящевой соединительной ткани, способной покрыть дефицит фибриллярного белка.

По словам профессора и заведующего кафедрой химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ Сергея Курбатова, обычно коллаген восполняют при помощи медицинских препаратов. Но регулярное потребление холодца и активный образ жизни приведут к тому, что организм начнет воспроизводить основной компонент соединительной ткани на постоянной основе.

Кроме того, руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач дерматолог Александра Гонт отметила, что наиболее эффективен пероральный метод приема коллагена. В этом случае он сразу попадает в суставы, кости, сосуды и другие важные области организма, оказывая максимально положительное воздействие.