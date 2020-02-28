Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

28.02.2020, 16:13, Разное

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями. После двойни, родившейся в 2017 году, у них появилась дочь, которую назвали русским именем Маша.
Энрике Иглесиас не любит афишировать личную жизнь, потому о рождении третьего ребенка фанаты узнали лишь спустя несколько недель после счастливого события. Теперь знаменитость немного рассказывает о семейных новостях и сообщил, что имя дочке выбрала супруга.

Анна Курникова назвала девочку Машей. Энрике Иглесиас признался, он немного умеет изъясняться на русском языке, поскольку его научила жена, и имя дочери ему очень нравится. Артист признался, что дома говорят на смеси английского, русского и испанского языков. Он хочет, чтобы дети знали все три и приобщались к различным культурам. Также вокалист подчеркивает, их дочь зовут не Марией, а именно Машей. Семья считает, что это имя хорошо сочетается с фамилией и является мультиязычным.

Сейчас Анна Курникова восстанавливается после родов и занимается детьми. Двойняшкам Люси и Николасу уже по 2 года. Беременность третьим ребенком стала для семьи счастливой неожиданностью.



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