Планшеты Apple получат с клавиатурой Smart Keyboard полноценный тачпад

28.02.2020, 16:13, Разное

Поклонники продукции Apple вскоре получат возможность использовать устройства более комфортно. Американский производитель готовится представить планшеты с клавиатурой Smart Keyboard, в которой реализован полноценный тачпад.
Многие владельцы ноутбуков от Apple хвалят их тачпад. По словам пользователей, использовать данный элемент очень удобно, и он во многом может заменить мышь. Это достигается не только за счёт применения эргономичной формы, но также благодаря аппаратной составляющей.

Как сообщают инсайдеры, уже вскоре «яблочная» компания порадует своих клиентов новинкой, которая поднимет её планшеты на новый уровень. Речь идёт о линейке iPad Pro, которую снабдят клавиатурой Smart Keyboard. Её особенностью станет полноценный тачпад, уже оцененный пользователями более технологически сложных изделий из Купертино. По имеющейся информации, инженеры компании работали над данной новинкой несколько лет.

Сообщается, производиться эта клавиатура будет из тех же материалов, которые применяются при сборке актуальных устройств. Её дебют на рынке может состояться уже в марте вместе с планшетами iPad Pro.



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