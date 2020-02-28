Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы
28.02.2020, 16:11, Новости дня
28 февраля во время жеребьевки второго этапа плей-офф Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, определились все пары, которые сыграют в 1/8 финала турнира, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
Пары 1/8 финала Лиги Европы:
«Башакшехир» (Турция) – «Копенгаген» (Дания);
«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия);
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия);
«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина);
«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия);
«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания);
«Айнтрахт» (Германия) / «Зальцбург» (Австрия) – «Базель» (Швейцария);
ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Команды, которые написаны первыми в паре, проведут первый матч 1/8 финала на домашнем поле.
Первые матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 12 марта, ответные поединки – 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира пройдет 20 марта.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Челси».
Финал Лиги Европы 2019/20 пройдет в польском Гданьске 27 мая.
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