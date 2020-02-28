В Киеве «заминировали» Дворец спорта, где проходил «Форум больших мечтателей»

28.02.2020, 16:11, Новости дня

27 февраля поступило сообщение о якобы минировании киевского Дворца спорта, где в тот момент проходил DreamBIG Forum, сообщает УНИАН.

Агентство пишет, что посетители форума были раздражены, так как билет на мероприятие в среднем стоил 6500 грн. Среди топ-спикеров были организатор форума – основатель Taryan Group Артур Мхитарян, автор мировых бестселлеров Роберт Грин, бизнесмен и государственный деятель Ахмед Бин Байат, сооснователь Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь, первый президент Украины Леонид Кравчук, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, ведущей форума стала Маша Ефросинина.

Спикеры делились мечтами, знаниями и мотивацией, чтобы вдохновить гостей форума достичь мечты.

Перед началом мероприятия под Дворцом спорта собрались протестующие, а после старта форума пришло сообщение о минировании, из-за чего людей эвакуировали.

Правоохранители проводят следственные действия по факту сообщения. «Информатор» пишет, что звонок неизвестного не сорвал проведение форума.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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