В Украине запустили онлайн-карту ремонта дорог. В ней можно пожаловаться «Укравтодору»

28.02.2020, 16:11, Новости дня

27 февраля «Укравтодор» представил интерактивную карту, на которой можно следить за ремонтом дорог. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Среди возможностей карты:

1. Контроль за соблюдением программы строительства и ремонтов (Дорожная стратегия – 2020). Сейчас на карте уже можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы по базовому сценарию обновление дорог в этом году.

2. Открытые коммуникации – граждане могут получать актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и тому подобное.

3. Модуль обращения – это функция карты, с помощью которой можно направлять в «Укравтодор» информацию о существующих проблемах, препятствующих комфортному проезду.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе 2019 года, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Советник главы «Укравтодора» Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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