В Ростовской области 50 человек находятся на карантине из-за коронавируса

28.02.2020, 16:10, Новости дня

В Ростовской области пятьдесят человек попали под наблюдение из-за коронавируса. Известно, что на карантине сейчас 45 россиян и 5 граждан Китая. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Большая часть из них находится на домашнем карантине. Изолировали только проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях. Одного человека отправили в специальный изолятор.

Отметим, что в регионе продолжается профилактика опасной инфекции. Места массового скопления людей, в том числе точки питания и салоны общественного транспорта регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, — рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

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ГТРК "Дон-ТР"



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