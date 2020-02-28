Солнечная интерференция испортит телевидение омичам в ближайшие две недели

28.02.2020, 16:10, Новости дня

В связи с началом весенней солнечной интерференции на территории Омской области возможно ухудшение качества теле- и радиовещания. Так, в ближайшие две недели в телевизорах могут возникать помехи и шумы. Это природное явление — Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнечная интерференция будет наблюдаться в регионе до 12 марта.

Как сообщили "Вестям Омск" в радиотелевизионном передающем центре, в пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но ненадолго — от 5 до 25 минут. Специалисты подчеркивают, что телевизионная и радиовещательная сеть тщательно готовится к этому периоду, чтобы минимизировать влияние на работу ретрансляторов. Явление происходит два раза в год. Чаще всего страдают прием телеканалов цифровых мультиплексов "РТРС-1" и "РТРС-2" и радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести-FM", а также аналоговых телерадиопрограмм.

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ГТРК "Иртыш"



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