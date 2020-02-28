Аполитичный «Гринпис» уличили в активной поддержке Навального

28.02.2020, 15:56, Новости дня

Российское отделение «Гринпис» опубликовало в соцсетях положительный отзыв в адрес блогера Алексея Навального. Однако интернет-пользователи восприняли эту похвалу как участие организации в политических процессах.

«Алексей вместе с супругой демонстрирует авоську и призывает всех пользоваться пластиковыми пакетами как можно реже. Молодец! Что пожелать Алексею в 2021-м? Мы за то, чтобы из эфиров исчезли одноразовые стаканчики», – пишет «Гринпис», передает «Ридус».

Интернет-пользователи восприняли похвалу «Гринпис» как участие организации в политических процессах России, а также напомнили экологам, что Алексей Навальный является большим любителем охоты и неоднократно выкладывал в Сеть фотографии убитых им собственноручно животных.

Стоит отметить, что представители международной экологической организации «Гринпис» всегда позиционировали себя вне политики.

«История в том, что «Гринпис» – все же отчасти политическая организация, хотя они постоянно утверждают обратное. Пост про Алексея Навального – это, на мой взгляд, пример политической рекламы. А если рассуждать на эту тему с точки зрения экологии, то Навальный – большой любитель поговорить, а вот с делами у него не очень. Я думаю, мы понаблюдаем, как Алексей пользуется авоськой, насколько у него все это осознанно», – прокомментировал ситуацию руководитель организационного комитета партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов.

Ранее паблик «Фонд бабла с коррупцией» заявил, что Навальный за «расследование» в отношении премьера Михаила Мишустина получил около 1 млн рублей в биткоинах.

В частности, активисты обнаружили, что за два дня до публикации Навальным «расследования» на его биткойн-кошелек «упало» более 1 млн рублей одной транзакцией. Эти деньги были выведены в тот же день.