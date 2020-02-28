Песков указал на гибель турецких военных в Идлибе исключительно вне наблюдательных постов

28.02.2020, 15:56, Новости дня

Турецкие военные в сирийском Идлибе во время наступления террористов погибли исключительно вне наблюдательных постов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам совещания членов Совбеза.

«Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации вокруг Идлиба.

Участники совещания отметили, что «в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических бандформирований российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на упомянутых наблюдательных постах», подчеркнул Песков.

В Москве отмечают, что Турецкие военные на постах в Сирии должны были контролировать боевиков и не допускать террористической активности – с этой задачей им справиться не удалось.

«В ходе обсуждения участниками совещания было отмечено, что по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов. Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля», – сказал Песков.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ситуация в сирийской провинции Идлиб и вокруг нее обострилась за прошедшие сутки до крайне опасной степени. Фактически правительственная армия Сирии и турецкие вооруженные силы вступили в открытое столкновение.

Напомним, накануне сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.