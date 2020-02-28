В США презентовали модель гиперзвукового оружия

28.02.2020, 15:55, Новости дня

В вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), утверждает сообщество Next Generation Weapons Technology.

Модель продемонстрировали 27 февраля в Вашингтоне, говорится в сообщении Next Generation Weapons Technology в Facebook.

LRHW, по этим данным, представляет собой класс свербыстрых и маневренных ракет, которые запускаются с мобильных наземных платформ. Они способны двигаться быстрее скорости звука в пять раз и работать на разных высотах.

Отмечается, что образцы LRHW планируется передать в армию к 2023 году.

Напомним, в пятницу в Пентагоне заявили, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов.

В начале февраля исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли  сравнил отставание от РФ в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.



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