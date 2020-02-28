Запашный предложил увеличить штрафы для СМИ за фейковые новости

28.02.2020, 15:55, Новости дня

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выступил на заседании комитета Госдумы по культуре с предложением ужесточить штрафы для СМИ за распространение фейковых новостей.

«Серьезный штрафные санкции не предусмотрены в принципе, моральный ущерб только называется словом «моральный ущерб». Больше 100 тыс. рублей в принципе невозможно выиграть. Это хорошо, если ты народный артист или известный человек, а так это всегда исчисляется парой десятков рублей», – цитирует РИА «Новости» Запашного.

В пример он привел ситуацию с Евгением Петросяном, которого в последние месяцы активно обсуждали в СМИ.

«У него есть возможность идти в суды, у него есть и финансовая возможность, но это даст еще более худший эффект для него. А я считаю, что после первого выигрышного дела, если ты действительно отстаиваешь свою собственную честь, это должно очень сильно сказаться, прежде всего, на распространителях информации, чтоб они начали жалеть об этом в конце концов, а не наоборот, на этом зарабатывать», – подчеркнул Запашный.

Артиста поддержал музыкант Сергей Шнуров, по мнению которого фейковые новости – это «мировой тренд и с этим ничего не сделаешь».

«Мы живем во времена постправды. Вот эта виртуальная реальность, в которой существуют большинство жителей, и они абсолютно не занимаются своей жизнью, а переживают за Петросяна, ненавидят Джигарханяна, которого недавно любили, и так далее», – сказал Шнуров.

По мнению музыканта, выходя в медийное пространство, человек должен быть готов к такому отношению и «растить собственную шкуру, быть непробиваемым». Даже президент Владимир Путин не защищен от потока фейковых новостей при всех его возможностях, подчеркнул Шнуров.

Ранее в Общественной палате предложили меры борьбы с фейковыми новостями. Также сообщалось о том, как распознавать фейковые фотографии.