На конкурс «Лидеры России. Политика» подали заявки более 15 тыс. человек

28.02.2020, 15:55, Новости дня

В течение трех дней с запуска конкурса «Лидеры России. Политика» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – было зарегистрировано свыше 15 тыс. заявок.

За три дня, прошедшие с запуска всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – организаторы получили более 15 000 заявок на участие.

Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта. Старт проекта был объявлен 25 февраля, за первые сутки зарегистрировались более 8 тыс. участников, по истечении трех дней это число превысило 15 тыс. конкурсантов.

Председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко отметил, что для конкурса, имеющего узкую специализацию, 15 тыс. заявок в первые дни регистрации – это очень серьезная цифра. Такой результат свидетельствует о том, что «многие граждане хотят себя попробовать в этой карьере, хотя вместо слова «карьера» здесь более уместно использовать слово «служение».

«Для многих людей этот конкурс поможет ответить на вопрос, стоит ли им реализовывать себя в этом направлении и какая подготовка для этого нужна. Это социальный лифт, благодаря которому в публичную политику со временем сможет прийти больше талантливых людей, да и вообще новых лиц. Как и в случае с исполнительной властью, талантливые руководители создают улучшения в той области, которой они занимаются», – добавил Павел Безручко.

На данный момент в числе зарегистрированных 15,1% женщин, этот показатель постепенно растет – по итогам первых суток женщин в конкурсе было 12,7%.

На сегодняшний день примерно две трети участников моложе 40 лет – 67,6%, участники в возрасте от 40 до 55 лет составляют 32,4%.

В каждом федеральном округе есть свои регионы-лидеры по регистрациям на конкурс. Наилучшую динамику по отношению к первым суткам регистрации показали: в ДФО – Приморский край, в ПФО – Оренбургская область, в СЗФО – Санкт-Петербург, в СКФО – Республика Дагестан, в СФО – Омская область, в УрФО – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в ЦФО – Москва, в ЮФО – Краснодарский край.

Принципиальным отличием условий регистрации для участия в конкурсе «Лидеры России. Политика» от проекта «Лидеры России» является возможность указать в своем профиле любой регион – не обязательно тот, где зарегистрирован или проживает участник. Делая этот выбор, участники должны исходить из того, где получат наибольшую поддержку и смогут оказаться полезными.

Президент российской ассоциации по связям с общественностью, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов зарегистрировался на конкурс в числе первых участников и настроен на победу в проекте: «Каким бы ты ни был опытным профессионалом, подобные программы дают возможность чему-то еще обучиться. Я понимаю, что у каждого из наставников я могу усвоить какое-то лучшее их качество как политика, если войду в число победителей проекта и смогу какое-то время обучаться у наставников. Думаю, это даст мне возможность лучше понимать те специфические навыки, которые помогают им заслужить голоса избирателей на выборах», – поделился мнением Наумов.

Председателя общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлию Оглоблину заинтересовала возможность получить оценку своих навыков и компетенций, чтобы в дальнейшем баллотироваться на выборах в Госдуму: «Мы отстаиваем интересы сельской молодежи и продвигаем то, что нужно для развития сельских территорий. В рамках этого конкурса мне хотелось бы проверить себя и свои компетенции, пообщаться с наставниками и прокачать себя, чтобы потом поучаствовать в выборах в Государственную думу и отстаивать интересы села уже в парламенте», – сообщила она.

Руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев участвует в конкурсе, чтобы проверить свои силы, актуальность навыков и востребованность собственного опыта в масштабах страны.

«У меня много законодательных инициатив и я их реализовываю. Мне интересно пообщаться с наставниками и понять, какие ресурсы могут помочь мне в реализации моих планов и идей. Я уверен, что данный конкурс поможет мне встретиться с опытными людьми, пообщаться в доброй атмосфере и, возможно, перенять ценный опыт, поделиться компетенциями», – рассказал Киселев.