Россия направляет к берегам Сирии два фрегата с ракетами «Калибр»

28.02.2020, 15:55, Новости дня

Россия направляет к берегам Сирии два военных корабля с крылатыми ракетами «Калибр-НК», сообщило в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот.

Развертывание кораблей происходит на фоне обострения напряженности между Россией, Турцией и Сирией по поводу сирийской провинции Идлиб.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

По данным пресс-службы, корабли уже начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы.

Третий фрегат ЧФ данной серии – «Адмирал Эссен», выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года, напомнили в пресс-службе.

Фрегаты несут восемь пусковых установок ракетного комплекса «Калибр-НК».



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