За нарушения на голосовании по Конституции введут наказание до четырех лет колонии

28.02.2020, 15:49, Новости дня

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В нем предусмотрено наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Ввести наказание за нарушения на голосовании депутатов попросила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Общероссийское голосование может пройти 22 апреля. Предложенные поправки в Конституцию будут вынесены на голосование одним пакетом. На проведение голосования из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.

Ранее сегодня Элла Памфилова упразднила научно-экспертный совет при комиссии после того, как один из его членов начал собирать подписи под обращением с критикой голосования по поправкам в Конституцию. По мнению Памфиловой, нынешняя форма совета «оказалась абсолютно неприемлемой», и это «абсолютный анахронизм».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Кровати для участников Олимпиады в Токио будут картонными. Спортсмены переживают, что они сломаются во время секса

08.02 / Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

13.02 / СТРАНА — осквернителя могилы Ватутина отпустили на поруки депутату от партии Порошенко

09.02 / Столкновения в Казахстане. Число жертв достигло 10, страну покинули более 4 тыс. граждан

23.01 / Верховный суд Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию

08.01 / Компания – производитель двигателей для Boeing заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране

10.02 / «Нафтогаз» готовит новые иски против России и «Газпрома»

03.02 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, ранены трое украинских военных – штаб ООС

05.02 / Армения поблагодарила Россию за эвакуацию гражданки из Китая

04.02 / Матвиенко предрекла тяжелые последствия для мировой экономики из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика