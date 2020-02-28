За нарушения на голосовании по Конституции введут наказание до четырех лет колонии

28.02.2020, 15:49, Новости дня

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В нем предусмотрено наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Ввести наказание за нарушения на голосовании депутатов попросила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Общероссийское голосование может пройти 22 апреля. Предложенные поправки в Конституцию будут вынесены на голосование одним пакетом. На проведение голосования из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.

Ранее сегодня Элла Памфилова упразднила научно-экспертный совет при комиссии после того, как один из его членов начал собирать подписи под обращением с критикой голосования по поправкам в Конституцию. По мнению Памфиловой, нынешняя форма совета «оказалась абсолютно неприемлемой», и это «абсолютный анахронизм».