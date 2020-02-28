РБК: Элла Памфилова упразднила совет при ЦИК после критики голосования по поправкам в Конституцию

28.02.2020, 15:49, Новости дня

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова распустила научно-экспертный совет при ЦИК после того, как один из его членов занялся сбором подписей под обращением, содержавшим в себе критику голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает РБК.

Памфилова отметила, что это «абсолютный анахронизм», и назвала нынешнюю форму совета «абсолютно неприемлемой».

Близкий к ЦИК источник сообщил РБК о том, что решение о роспуске совета было принято после того, как один из его членов Борис Надеждин подготовил письменное обращение, в котором раскритиковал голосование по поправкам в Конституцию. Надеждин также предложил провести специальное собрание ЦИК, чтобы обсудить эту тему.

Собеседник РБК добавил, что после того, как о намерениях члена совета стало известно администрации президента, у Эллы Памфиловой был «неприятный разговор» с чиновниками Кремля. При этом сам Надеждин сообщил, что от идеи обращения в ЦИК его отговорили коллеги.

В настоящее время в совет входят несколько десятков человек. Среди них — главные редакторы «Московского комсомольца» и «Эха Москвы» Павел Гусев и Алексей Венедиктов, лидер «Патриотов великого Отечества» Николай Стариков и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Совет был образован в 2018 году, с того момента он собирался три раза. Заседания неоднократно отменяли из-за того, что большинство членов отсутствовали на собраниях.



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